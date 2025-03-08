Викриває мотиви та тактику бійців Кім Чен Ина на Курщині: перебіжчик із КНДР допомагає ЗСУ, — WSJ

Переклади Лі Сонміна допомогли ЗСУ викрити погану координацію між росіянами та північнокорейцями та виявити зміну стратегії, коли ворог відправляв невеликі групи солдатів КНДР атакувати безпілотники.

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Лі Сонмін, 37-річний правозахисник, який втік з Північної Кореї у 2010 році, вивчає надані українськими військовими документи, щоденники та фото, щоб допомогти Збройним силам України зрозуміти мотиви й тактику солдатів КНДР і переконувати їх здатися в полон, пише The Wall Street Journal.

Журналісти розповідають, що Лі Сонмін втік до Південної Кореї через Китай разом із матір'ю. Здобув освіту в галузі захисту прав людини в Колумбійському університеті США, у 2022 році приєднався до Human Rights Foundation як голова корейської групи, що базується в Сеулі. Керівник стратегії фонду Алекс Гладштейн познайомив його з американським активістом, що допомагав українським солдатам, і Лі Сонмін також став надавати консультації для України.

В грудні 2024 року американський активіст Амед Хан, що також допомагав Силам оборони України, запросив правозахисника до групового чату з документами та світлинами. Це були перші докази, що Кім Чен Ин передав своїх військових Росії, коли Москва і Пхеньян офіційно цього не визнавали. Лі підтвердив, що записи зроблені корейською та не збігаються з надрукованими на посвідченнях російськими іменами. Він став першим із людей за межами України, хто мав доступ до цієї документації, зазначають автори матеріалу.

Тепер Лі регулярно аналізує знайдені на полі бою документи, вишукує деталі, які можуть вказувати на те, як Росія використовує солдатів КНДР: конкретні дати, їхнє харчування, розклад дня. Хан під час переписування став називати Лі на прізвисько "Герой України".

Журналісти зазначають, що переклади правозахисника з Північної Кореї допомогли викрити погану координацію між ЗС РФ і бійцями КНДР, а також зміну стратегії, коли невеликі групи північнокорейських солдатів відправляли атакувати безпілотники.

Що солдати КНДР пишуть у щоденниках і листах

В один момент Лі побачив у щоденнику ліквідованого солдата Кім Чен Ина фразу: "Готуйтеся до війни всіма зусиллями". Також у щоденниках були визнання значних втрат північнокорейських підрозділів і "недостатнього знання ворожої тактики", а в одному із записів командир взводу зізнавався в невдачі на полі бою.

Були серед записів, які аналізував Лі, й особисті листи. Той самий командир взводу перед тим, як загинути в січні, 14 грудня написав листа до коханої й підписав його з "чужої землі Росії", розповів правозахисник журналістам.

"Навіть якщо цьому життю прийде кінець — я стану метеликом і знайду тебе", — писав командир

Лі Сонмін зізнався, що такі матеріали переслідують його та глибоко вражають.

"Це дає яскраве усвідомлення, що вони — чиясь дитина, брат, друг", — сказав він.

Лі переконує солдатів КНДР здаватися в полон

Крім того, Лі радив українським військовим, як сформулювати агітаційні листівки корейською мовою, щоб переконати солдатів КНДР здатися в полон. Такі листівки скидають на ворожі позиції з безпілотників. Журналісти зазначили, що солдати Кім Чен Ина часто підривають себе гранатами, щоб уникнути полону, бо він вважається зрадою.

В одній із чернеток написали: "Будь ласка, не вмирайте даремно! Здатись — це спосіб вижити". Лі виправив заклик, який був недостатньо категоричним і міг посилити думки про зраду чи ганьбу, й порадив замінити формулювання на: "Не вмирайте марно! Здатись — єдиний спосіб вижити".

Лі Сонмін сподівається, що його допомога сприяє невдачам КНДР на полі бою, та водночас війна дає йому рідкісний шанс переконати співвітчизників змінити сторону та усвідомити можливість здатися в полон.

"Я хочу, щоб вони знали, що відхід від Північної Кореї не є зрадою. Це право людини", — сказав правозахисник.

Нагадаємо, 7 березня аналітики проєкту DeepState повідомляли, що росіяни мають успіхи в Курській області завдяки солдатам КНДР.

Колишній солдат КНДР розповів телеканалу ABC News в оприлюдненому 4 березня інтерв'ю, що в КНДР стратять сім'ї північнокорейських солдатів, захоплених у полон українськими бійцями.

8 березня у DeepState повідомили, що війська КНДР наступають у Курській області та зазнають "значних втрат".