Разоблачает мотивы и тактику бойцов Ким Чен Ына на Курщине: перебежчик из КНДР помогает ВСУ, — WSJ

Переводы Ли Сонмина помогли ВСУ разоблачить плохую координацию между россиянами и северокорейцами и выявить изменение стратегии, когда враг отправлял небольшие группы солдат КНДР атаковать беспилотники.

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Ли Сонмин, 37-летний правозащитник, который сбежал из Северной Кореи в 2010 году, изучает предоставленные украинскими военными документы, дневники и фото, чтобы помочь Вооруженным силам Украины понять мотивы и тактику солдат КНДР и убеждать их сдаться в плен, пишет The Wall Street Journal.

Журналисты рассказывают, что Ли Сонмин бежал в Южную Корею через Китай вместе с матерью. Получил образование в области защиты прав человека в Колумбийском университете США, в 2022 году присоединился к Human Rights Foundation как глава корейской группы, базирующейся в Сеуле. Руководитель стратегии фонда Алекс Гладштейн познакомил его с американским активистом, который помогал украинским солдатам, и Ли Сонмин также стал предоставлять консультации для Украины.

В декабре 2024 года американский активист Амед Хан, который также помогал Силам обороны Украины, пригласил правозащитника в групповой чат с документами и фотографиями. Это были первые доказательства, что Ким Чен Ын передал своих военных России, когда Москва и Пхеньян официально этого не признавали. Ли подтвердил, что записи сделаны на корейском и не совпадают с напечатанными на удостоверениях российскими именами. Он стал первым из людей за пределами Украины, кто имел доступ к этой документации, отмечают авторы материала.

Теперь Ли регулярно анализирует найденные на поле боя документы, выискивает детали, которые могут указывать на то, как Россия использует солдат КНДР: конкретные даты, их питание, расписание дня. Хан во время переписки стал называть Ли по прозвищу "Герой Украины".

Журналисты отмечают, что переводы правозащитника из Северной Кореи помогли разоблачить плохую координацию между ВС РФ и бойцами КНДР, а также изменение стратегии, когда небольшие группы северокорейских солдат отправляли атаковать беспилотники.

Что солдаты КНДР пишут в дневниках и письмах

В один момент Ли увидел в дневнике ликвидированного солдата Ким Чен Ына фразу: "Готовьтесь к войне всеми усилиями". Также в дневниках были признания значительных потерь северокорейских подразделений и "недостаточного знания вражеской тактики", а в одной из записей командир взвода признавался в неудаче на поле боя.

Были среди записей, которые анализировал Ли, и личные письма. Тот самый командир взвода перед тем, как погибнуть в январе, 14 декабря написал письмо к любимой и подписал его с "чужой земли России", рассказал правозащитник журналистам.

"Даже если этой жизни придет конец — я стану бабочкой и найду тебя", — писал командир

Ли Сонмин признался, что такие материалы преследуют его и глубоко поражают.

"Это дает яркое осознание, что они — чей-то ребенок, брат, друг", — сказал он.

Ли убеждает солдат КНДР сдаваться в плен

Кроме того, Ли советовал украинским военным, как сформулировать агитационные листовки на корейском языке, чтобы убедить солдат КНДР сдаться в плен. Такие листовки сбрасывают на вражеские позиции с беспилотников. Журналисты отметили, что солдаты Ким Чен Ына часто подрывают себя гранатами, чтобы избежать плена, потому что он считается предательством.

В одном из черновиков было написано: "Пожалуйста, не умирайте зря! Сдаться — это способ выжить". Ли исправил призыв, который был недостаточно категоричным и мог усилить мысли об измене или позоре, и посоветовал заменить формулировку на: "Не умирайте напрасно! Сдаться — единственный способ выжить".

Ли Сонмин надеется, что его помощь способствует неудачам КНДР на поле боя, и одновременно война дает ему редкий шанс убедить соотечественников изменить сторону и осознать возможность сдаться в плен.

"Я хочу, чтобы они знали, что отход от Северной Кореи не является предательством. Это право человека", — сказал правозащитник.

Напомним, 7 марта аналитики проекта DeepState сообщали, что россияне имеют успехи в Курской области благодаря солдатам КНДР.

Бывший солдат КНДР рассказал телеканалу ABC News в обнародованном 4 марта интервью, что в КНДР казнят семьи северокорейских солдат, захваченных в плен украинскими бойцами.

8 марта в DeepState сообщили, что войска КНДР наступают в Курской области и несут "значительные потери".