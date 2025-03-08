Войска КНДР наступают в Курской области и несут "наибольшие потери", — DeepState (карта)

Аналитики мониторингового проекта указывают, что северокорейские войска являются "основной наступательной силой врага", однако уже имеют "значительные потери" из-за работы артиллерии Сил обороны.

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Северокорейские войска продолжают осуществлять наступление в Курской области РФ в направлении Суджи, однако несут значительные потери. Об этом говорится в сообщении аналитиков проекта DeepState.

По данным мониторинговой группы, тематику наступления особенно активно раскручивают российские пропагандисты, которые пытаются "выехать на чужом горбу".

Наступление войск КНДР на Курщине (фото: DeepState)

"Основная наступательная сила врага состоит из северокорейских солдат и именно они несут наибольшие потери. На кадре сигнатуры значительной группы противника, которая двигалась на штурм, но начала блуждать и затем попала под огонь артиллерии", — сообщают аналитики.

В проекте DeepState добавляют, что утром подразделение РФ "использовало трубу для проникновения в тыл Сил Обороны". Сейчас представители мониторинговой группы не имеют объективных данных для подтверждения, чем "там на самом деле все закончилось".

Ранее сообщалось, что семьи солдат КНДР, захваченных в плен ВСУ, будут казнены. Бывший солдат-перебежчик из КНДР уверен, что семьи пленных северокорейцев, которые находятся в украинском плену, обречены.

Впоследствии стало известно, что в КНДР "исчезли" 20 элитных солдат Ким Чен Ына. Солдаты, будучи вооруженными, смотрели в сторону Кима, "потенциально подвергая жизнь лидера опасности".