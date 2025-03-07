Допустили одну ошибку: в КНДР "исчезли" 20 элитных солдат Ким Чен Ына

Семьям спецназовцев сообщили, что они "поставили под угрозу жизнь Ким Чен Ына". Солдаты, будучи вооруженными, смотрели в сторону Кима, "потенциально подвергая жизнь лидера опасности".

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В Северной Корее бесследно "исчезли" 20 отборных солдат после того, как "безопасность Ким Чен Ына оказалась под серьезной угрозой", когда они нарушили одно простое правило. Солдаты были арестованы за нарушение протоколов безопасности, когда диктатор наблюдал за учениями на базе их спецназа. Об этом сообщает Daily Mail.

Источник в Пхеньяне сообщил, что арестованные спецназовцы, будучи вооруженными, смотрели в сторону тирана, "потенциально подвергая жизнь лидера опасности".

Ким Чен Ын наблюдает за учениями спецназа Фото: KCNA

"Это привело к ситуации, когда безопасность председателя Ким Чен Ына в одно мгновение оказалась под серьезной угрозой", — отмечают инсайдеры.

Теперь мужчины исчезли, а их семьям разослали извещения об их смерти. А когда родители одного из пропавших солдат из Саривона в 10 км от Пхеньяна начали слишком активно интересоваться его судьбой, то тоже исчезли. Соседям сообщили, что дом отдадут другим жителям.

Источник сообщил: "Взгляд в сторону верховного лидера во время учений с боевой стрельбой опасен и может привести к несчастным случаям. Это была настолько серьезная проблема, что она расстроила даже службу безопасности Кима, тем более, что они знали о визите и репетировали его. Это привело к обвинениям в неискреннем отношении во время учений".

Официально сообщалось, что Ким Чен Ын после учений был "горд видеть солдат" и выразил им "высокую похвалу и оказал большую честь".

На самом деле диктатор, как сообщается, жаловался на осанку солдат во время учений и обвинял в этом их командиров.

Ким Чен Ын приветствует свои элитные войска Фото: KCNA

Источник продолжил: "Командиры подразделения и причастные к этому лица, вероятно, понесут суровое наказание, поскольку власти очень серьезно относятся к подобным ошибкам во время визитов верховного лидера. Однако Ким должен одобрить окончательное наказание".

Он также отметил, что исчезнувшие спецназовцы никогда не вернутся домой, а будут переведены в "карантинные зоны". А извещения о их смерти отправили, чтобы скрыть это решение.

За проступок спецназовцев могут отправить на каторжные работы, могут казнить, а могут отправить на войну России против Украины. Именно для этого тренировался отряд, в котором они до этого состояли.

Напомним, двое солдат Ким Чен Ына, которые дезертировали из армии и сбежали в Южную Корею, встретились с журналисткой из США и рассказали, что семьи северокорейских солдат, которых взяли в плен ВСУ, скорей всего, казнят.