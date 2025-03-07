Припустилися однієї помилки: у КНДР "зникли" 20 елітних солдатів Кім Чен Ина
Сім'ям спецпризначенців повідомили, що вони "поставили під загрозу життя Кім Чен Ина". Солдати, будучи озброєними, дивилися в бік Кіма, "потенційно наражаючи життя лідера на небезпеку".
У Північній Кореї безслідно "зникли" 20 добірних солдатів після того, як "безпека Кім Чен Ина опинилася під серйозною загрозою", коли вони порушили одне просте правило. Солдатів заарештували за порушення протоколів безпеки, коли диктатор спостерігав за навчаннями на базі їхнього спецназу. Про це повідомляє Daily Mail.
Джерело в Пхеньяні повідомило, що заарештовані спецпризначенці, будучи озброєними, дивилися в бік тирана, "потенційно наражаючи життя лідера на небезпеку".
"Це призвело до ситуації, коли безпека голови Кім Чен Ина в одну мить опинилася під серйозною загрозою", — зазначають інсайдери.
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Тепер чоловіки зникли, а їхнім родинам розіслали сповіщення про їхню смерть. А коли батьки одного зі зниклих солдатів із Сарівона за 10 км від Пхеньяну почали надто активно цікавитися його долею, то теж зникли. Сусідам повідомили, що будинок віддадуть іншим мешканцям.
Джерело повідомило: "Погляд у бік верховного лідера під час навчань з бойовою стрільбою небезпечний і може призвести до нещасних випадків. Це була настільки серйозна проблема, що вона засмутила навіть службу безпеки Кіма, тим більше, що вони знали про візит і репетирували його. Це призвело до звинувачень у нещирому ставленні під час навчань".
Офіційно повідомлялося, що Кім Чен Ин після навчань був "гордий бачити солдатів" і висловив їм "високу похвалу і надав велику честь".
Насправді диктатор, як повідомляється, скаржився на поставу солдатів під час навчань і звинувачував у цьому їхніх командирів.
Джерело продовжило: "Командири підрозділу та причетні до цього особи, ймовірно, понесуть суворе покарання, оскільки влада дуже серйозно ставиться до подібних помилок під час візитів верховного лідера. Однак Кім має схвалити остаточне покарання".
Він також зазначив, що зниклі спецпризначенці ніколи не повернуться додому, а будуть переведені в "карантинні зони". А повідомлення про їхню смерть відправили, щоб приховати це рішення.
За проступок спецпризначенців можуть відправити на каторжні роботи, можуть стратити, а можуть відправити на війну Росії проти України. Саме для цього тренувався загін, у якому вони до цього перебували.
Нагадаємо, двоє солдатів Кім Чен Ина, які дезертирували з армії та втекли до Південної Кореї, зустрілися з журналісткою зі США та розповіли, що сім'ї північнокорейських солдатів, яких узяли в полон ЗСУ, найімовірніше, стратять.
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