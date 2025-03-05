Сім'ї північнокорейських солдатів, захоплених у полон ЗСУ, будуть страчені, — ЗМІ

Колишній солдат КНДР, який втік до Південної Кореї, упевнений, що сім'ї полонених північнокорейців, які перебувають в українському полоні, приречені.

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Сім'ї північнокорейських солдатів, захоплених у полон українськими солдатами, "будуть страчені". Про це заявив колишній солдат КНДР, який дезертирував з армії і втік до Південної Кореї. Про це повідомляє телеканал ABC News.

Іноземна кореспондентка ABC News Брітт Кленнетт зустрілася з перебіжчиками з Північної Кореї Рю Сон Хеном і Пак Юсоном у Сеулі, Південна Корея.

Рю Сон Хен (ліворуч) і Пак Юсон — перебіжчики з КНДР Фото: ABC News

Рю, колишній сержант північнокорейської армії каже, що лише деякі солдати Кім Чен Ина були захоплені в полон під час боїв проти України, оскільки їм сказали, що їхні сім'ї будуть страчені, якщо їх спіймають живими.

"Більшість солдатів закінчують життя самогубством, перш ніж їх уб'є ворог. Найбільша ганьба — потрапити в полон", — розповів Рю Сон Хен.

Рю втік до Південної Кореї 2019 року, перейшовши мінне поле в демілітаризованій зоні, що розділяє дві Кореї.

За оцінками США, Пхеньян направив до Росії понад 12 000 солдатів для участі у війні проти України. За деякими оцінками, під час бойових дій загинуло приблизно 300 північнокорейських солдатів, а понад 2700 дістали поранення.

Північнокорейські солдати в Росії Фото: Spravdi

Президент України Володимир Зеленський у січні оголосив, що його війська захопили двох північнокорейських солдатів. Це перший випадок, коли Україна захопила живими військовослужбовців Пхеньяна. Південнокорейська розвідка встановила, що двоє солдатів були співробітниками Головного розвідувального управління — ключового органу військової розвідки Північної Кореї. Попередні спроби взяти в полон північнокорейських солдатів закінчувалися невдачею.

"Якщо солдатів схоплять і передадуть інформацію ворогові, їхні сім'ї покарають, відправлять у табір для політичних в'язнів або, що ще гірше, їх стратять на очах у народу", — сказав інший перебіжчик із Північної Кореї Пак Юсун.

Пак і Рю дезертирували задовго до того, як Кім Чен Ин надіслав солдатів на допомогу Володимиру Путіну, але вони підтвердили, що ніколи в житті не бачили безпілотник. Ба більше, Рю зізнався, що якби він залишався в КНДР, то теж би вирушив на війну проти України. Коли він утік, то важив лише 50 кг і постійно голодував.

"Якби я поїхав в Україну, я міг би їсти їжу і міг би побачити іншу країну", — перебіжчик зізнався, що північнокорейські солдати й гадки не мають, що на них чекає на полі бою і "помирають, як собаки".

Солдат КНДР, знятий українським дроном Фото: Скриншот

Рю і Пак заявили, що північнокорейським солдатам продають брехню. "З юних років їм кажуть ненавидіти американських "вовків", а тепер їм кажуть, що вони нарешті вбивають американців", — заявили перебіжчики.

Рю розповів, що, з огляду на свій досвід служби у ВПС Північної Кореї, майже 50% пілотів пройшли тільки теоретичну підготовку і не мали досвіду управління винищувачем.

Пак, науковий співробітник Інституту Північної Кореї, заявив, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин отримає критично важливі технології в обмін на робочу силу, що має стати вкрай тривожним знаком для всього світу. Кім також отримає більше реального бойового досвіду в разі війни на півострові.

"Якщо Росія переможе у війні, це посилить альянс диктаторів", — сказав Пак. Але він також зазначив, що якщо війна продовжиться, то трон під Кімом захитається.

"Це тільки початок. Якщо війна в Україні продовжиться, Кім продовжить посилати солдатів. Усередині Північної Кореї все більше людей почнуть дізнаватися про те, що відбувається, і це може становити загрозу для Кіма... Подумайте про це: ваші сини загинули не за вашу країну. Він не зможе відправити всіх у трудові табори", — розповів перебіжчик.

Нагадаємо, глава ГУР Кирило Буданов говорив в інтерв'ю про те, що участь солдатів із КНДР у боях проти ЗСУ на боці Росії дуже допомагає режиму Кім Чен Ина отримувати нові знання про методи сучасної війни.