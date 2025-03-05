Семьи северокорейских солдат, захваченных в плен ВСУ, будут казнены, — СМИ

Бывший солдат КНДР, сбежавший в Южную Корею, уверен, что семьи пленных северокорейцев, находящихся в украинском плену, обречены.

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Семьи северокорейских солдат, захваченных в плен украинскими солдатами, "будут казнены". Об этом заявил бывший солдат КНДР, который дезертировал из армии и сбежал в Южную Корею. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Иностранный корреспондент ABC News Бритт Кленнетт встретилась с перебежчиками из Северной Кореи Рю Сон Хеном и Пак Юсоном в Сеуле, Южная Корея.

Рю Сон Хен (слева) и Пак Юсон - перебежчики из КНДР Фото: ABC News

Рю, бывший сержант северокорейской армии говорит, что лишь немногие солдаты Ким Чен Ына были захвачены в плен во время сражений против Украины, поскольку им сказали, что их семьи будут казнены, если их поймают живыми.

"Большинство солдат кончают жизнь самоубийством, прежде чем их убьет враг. Самый большой позор — попасть в плен", — рассказал Рю Сон Хен.

Рю бежал в Южную Корею в 2019 году, перейдя минное поле в демилитаризованной зоне, разделяющей две Кореи.

По оценкам США, Пхеньян направил в Россию более 12 000 солдат для участия в войне против Украины. По некоторым оценкам, в ходе боевых действий погибло около 300 северокорейских солдат, а более 2700 получили ранения.

Северокорейские солдаты в России Фото: Spravdi

Президент Украины Владимир Зеленский в январе объявил, что его войска захватили двух северокорейских солдат. Это первый случай, когда Украина захватила живыми военнослужащих Пхеньяна. Южнокорейская разведка установила, что двое солдат были сотрудниками Главного разведывательного управления — ключевого органа военной разведки Северной Кореи. Предыдущие попытки взять в плен северокорейских солдат заканчивались неудачей.

"Если солдаты будут схвачены и передадут информацию врагу, их семьи будут наказаны, отправлены в лагерь для политических заключенных или, что еще хуже, их казнят на глазах у народа", — сказал другой перебежчик из Северной Кореи Пак Юсун.

Пак и Рю дезертировали задолго до того, как Ким Чен Ын прислал солдат в помощь Владимиру Путину, но они подтвердили, что никогда в жизни не видели беспилотник. Более того, Рю признался, что если бы он оставался в КНДР, то тоже бы отправился на войну против Украины. Когда он сбежал, то весил всего 50 кг и постоянно голодал.

"Если бы я поехал в Украину, я мог бы есть еду и мог бы увидеть другую страну", — перебежчик признался, что северокорейские солдаты понятия не имеют, что их ждет на поле боя и "умирают, как собаки".

Солдат КНДР, снятый украинским дроном Фото: Скриншот

Рю и Пак заявили, что северокорейским солдатам продают ложь. "С юных лет им говорят ненавидеть американских "волков", а теперь им говорят, что они наконец-то убивают американцев", — заявили перебежчики.

Рю рассказал, что, исходя из своего опыта службы в ВВС Северной Кореи, около 50% пилотов прошли только теоретическую подготовку и не имели опыта управления истребителем.

Пак, научный сотрудник Института Северной Кореи, заявил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын получит критически важные технологии в обмен на рабочую силу, что должно стать крайне тревожным знаком для всего мира. Ким также получит больше реального боевого опыта в случае войны на полуострове.

"Если Россия победит в войне, это усилит альянс диктаторов", — сказал Пак. Но он также отметил, что если война продолжится, то трон под Кимом зашатается.

"Это только начало. Если война на Украине продолжится, Ким продолжит посылать солдат. Внутри Северной Кореи все больше людей начнут узнавать о происходящем, и это может представлять угрозу для Кима… Подумайте об этом: ваши сыновья погибли не за вашу страну. Он не сможет отправить всех в трудовые лагеря", — рассказал перебежчик.

Напомним, глава ГУР Кирилл Буданов говорил в интервью о том, что участие солдат из КНДР в боях против ВСУ на стороне России очень помогает режиму Ким Чен Ына получать новые знания о методах современной войны.