Солдаты КНДР получают опыт на войне в Украине и стали реальной угрозой, — Буданов

Солдаты Ким Чен Ына в будущем будут принципиально отличаться от своих предшественников. И будут нести угрозу для Японии и Южной Кореи.

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Северокорейские войска, дислоцированные в России, быстро адаптируются, приобретая непосредственный опыт ведения современной войны. И помогает им в этом российская армия. И это может изменить динамику безопасности в Восточной Азии. Об этом предупредил глава ГУР Кирилл Буданов в интервью газете The Chosun Ilbo.

Буданов отметил, что несмотря на большие потери, северокорейские силы продолжают активно участвовать в совместных операциях с российскими войсками.

"Эта война мобилизовала весь военный потенциал стран-участниц. Только три страны — Украина, Россия и Северная Корея — получают непосредственный опыт полномасштабной войны 21-го века. Северокорейские военные будущего будут принципиально отличаться от своих прошлых армий", — сказал он.

По мнению Буданова около 4000 военнослужащих из КНДР были убиты или тяжело ранены. Всего около 12 000 северокорейских солдат были "встроены" в российские подразделения, проводя совместные операции небольшими группами, а не занимая собственные позиции на передовой.

Буданов заявил, что нет никаких конкретных доказательств присутствия дополнительных сил специального назначения или подкреплений пехоты.

"Однако наблюдается явное увеличение числа артиллерийских и ракетных подразделений, а также вспомогательного персонала", — сказал он.

Заместитель главы ГУР Вадим Скибицкий добавил, что в настоящее время около 1000 северокорейских военнослужащих проходят обучение с использованием новой военной техники. И они очень быстро учатся.

"Их боевая эффективность значительно возросла — не только с обычным оружием, таким как танки, но и с передовыми системами, такими как беспилотники", — отметил Скибицкий.

Также в ГУР уверены, что Северная Корея и Россия укрепляют военное сотрудничество во многих секторах, включая технологии, науку и промышленность. И это представляет серьезную угрозу для международного сообщества.

В качестве примера Буданов привел ракету КН-23, которую Северная Корея поставила России.

"Изначально ее точность была серьезно несовершенной, с погрешностью от 500 до 1500 метров. Но российские специалисты по ракетам внесли технические изменения, решив проблему. Теперь ракета стала значительно точнее", — рассказал Буданов.

Он предупредил, что этот технологический прогресс может иметь серьезные последствия для безопасности Южной Кореи и Японии, которые находятся в пределах досягаемости северокорейских ракет.

"Северная Корея использует эту войну для получения боевого опыта и модернизации своих военных технологий. Это будет иметь долгосрочные последствия для ландшафта безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", — уверен Буданов.

Неназванный сотрудник украинской военной разведки, присутствовавший на интервью, отметил, что динамика боевых действий на Украине меняется каждые шесть месяцев. А северокорейские войска наблюдают за этими изменениями и адаптируются к ним в режиме реального времени.

Напомним, ранее украинские солдаты, которые воевали с солдатами КНДР, отметили, что они лучше подготовлены, чем российские военные. Но РФ использует их как "пушечное мясо".