Солдати КНДР отримують досвід на війні в Україні і стали реальною загрозою, — Буданов

Солдати Кім Чен Ина в майбутньому будуть принципово відрізнятися від своїх попередників. І нестимуть загрозу для Японії та Південної Кореї.

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Північнокорейські війська, дислоковані в Росії, швидко адаптуються, набуваючи безпосереднього досвіду ведення сучасної війни. І допомагає їм у цьому російська армія. І це може змінити динаміку безпеки у Східній Азії. Про це попередив глава ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю газеті The Chosun Ilbo.

Буданов зазначив, що незважаючи на великі втрати, північнокорейські сили продовжують брати активну участь у спільних операціях із російськими військами.

"Ця війна мобілізувала весь військовий потенціал країн-учасниць. Тільки три країни — Україна, Росія і Північна Корея — отримують безпосередній досвід повномасштабної війни 21-го століття. Північнокорейські військові майбутнього будуть принципово відрізнятися від своїх минулих армій", — сказав він.

На думку Буданова, приблизно 4000 військовослужбовців із КНДР було вбито або важко поранено. Загалом приблизно 12 000 північнокорейських солдатів були "вбудовані" в російські підрозділи, проводячи спільні операції невеликими групами, а не займаючи власні позиції на передовій.

Буданов заявив, що немає жодних конкретних доказів присутності додаткових сил спеціального призначення або підкріплень піхоти.

"Однак спостерігається явне збільшення кількості артилерійських і ракетних підрозділів, а також допоміжного персоналу", — сказав він.

Заступник глави ГУР Вадим Скібіцький додав, що наразі приблизно 1000 північнокорейських військовослужбовців проходять навчання з використанням нової військової техніки. І вони дуже швидко вчаться.

"Їхня бойова ефективність значно зросла — не тільки зі звичайною зброєю, як-от танки, а й із передовими системами, як-от безпілотники", — зазначив Скібіцький.

Також у ГУР впевнені, що Північна Корея і Росія зміцнюють військове співробітництво в багатьох секторах, включно з технологіями, наукою і промисловістю. І це становить серйозну загрозу для міжнародної спільноти.

Як приклад Буданов навів ракету КН-23, яку Північна Корея поставила Росії.

"Спочатку її точність була серйозно недосконалою, з похибкою від 500 до 1500 метрів. Але російські фахівці з ракет внесли технічні зміни, вирішивши проблему. Тепер ракета стала значно точнішою", — розповів Буданов.

Він попередив, що цей технологічний прогрес може мати серйозні наслідки для безпеки Південної Кореї та Японії, які перебувають у межах досяжності північнокорейських ракет.

"Північна Корея використовує цю війну для здобуття бойового досвіду і модернізації своїх військових технологій. Це матиме довгострокові наслідки для ландшафту безпеки в Азійсько-Тихоокеанському регіоні", — упевнений Буданов.

Неназваний співробітник української військової розвідки, присутній на інтерв'ю, зазначив, що динаміка бойових дій на Україні змінюється кожні шість місяців. А північнокорейські війська спостерігають за цими змінами й адаптуються до них у режимі реального часу.

Нагадаємо, раніше українські солдати, які воювали із солдатами КНДР, зазначили, що вони краще підготовлені, ніж російські військові. Але РФ використовує їх як "гарматне м'ясо".