Пытались пролезть по газовой трубе: украинские десантники уничтожили группу россиян-диверсантов

Десантники организовали засаду у выхода из тоннеля. В решающий момент выход из трубы был завален, сделав невозможным эвакуацию вражеской группы.

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В субботу, 8 марта, бойцы десантно-штурмовой бригады ВСУ ликвидировали россиян, которые, пытаясь действовать по сценарию операции в Авдеевке, использовали инженерные сооружения для проникновения на подконтрольную Силам обороны территорию. Об этом сообщает офицер ВСУ Мирослав Гай.

Украинское командование узнало о планах противника использовать подземные коммуникации магистрального газопровода "Прогресс" диаметром 1,42 м. для диверсионной деятельности в Суджанском районе России.

Десантники организовали засаду у выхода противника из тоннеля и его скопление у выхода. В решающий момент выход из трубы был завален, сделав невозможным эвакуацию вражеской группы.

Мирослав Гай отмечает, что ликвидировано было около 80% диверсионной группы.

"Когда война завершится нам не придется придумывать сценарии для кино, потребуется просто описать реальные события и Голливуд тихо будет отдыхать на обочине", — считает украинский офицер.

Также об этой ситуации сообщал журналист Юрий Бутусов, отмечая, что россияне использовали трубу газопровода "Уренгой — Помары — Ужгород", чтобы перебросить незаметно для дронов штурмовую роту, и вклиниться в боевые порядки ВСУ.

Военный из подразделения, которое работает в Курской области, рассказал "УП", что к этой операции россияне готовились несколько дней, прочищая КАБами зону, из которой должны были выходить. Для этой акции противник использовал примерно до 100 человек.

Напомним, ночью 8 марта аналитики проекта DeepState сообщали, что российская армия имела продвижение в двух населенных пунктах Суджанского района Курской области.

Издание The Telegraph отмечало, что после того, как российские войска продвинулись на 11 километров вглубь территории России, десять тысяч украинских солдат оказались под угрозой окружения.