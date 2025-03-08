Намагалися пролізти по газовій трубі: українські десантники знищили групу росіян-диверсантів

Десантники організували засідку біля виходу з тунелю. У вирішальний момент вихід із труби був завалений, унеможлививши евакуацію ворожої групи.

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У суботу, 8 березня, бійці десантно-штурмової бригади ЗСУ ліквідували росіян, які, намагаючись діяти за сценарієм операції в Авдіївці, використовували інженерні споруди для проникнення на підконтрольну Силам оборони територію. Про це повідомляє офіцер ЗСУ Мирослав Гай.

Українське командування довідалося про плани противника використати підземні комунікації магістрального газогону "Прогрес" діаметром 1,42 м. для диверсійної діяльності в Суджанському районі Росії.

Десантники організували засідку біля виходу противника з тунелю та його скупчення біля виходу. У вирішальний момент вихід із труби був завалений, унеможлививши евакуацію ворожої групи.

Мирослав Гай зазначає, що ліквідовано було близько 80% диверсійної групи.

"Коли війна завершиться нам не доведеться вигадувати сценарії для кіно, буде потрібно просто описати реальні події і Голлівуд тихо відпочиватиме на узбіччі", — вважає український офіцер.

Також про цю ситуацію повідомляв журналіст Юрій Бутусов, зазначаючи, що росіяни використали трубу газопроводу "Уренгой – Помари – Ужгород", щоб перекинути непомітно для дронів штурмову роту, і вклинитись у бойові порядки ЗСУ.

Військовий з підрозділу, який працює у Курській області, розповів "УП", що до цієї операції росіяни готувалися кілька днів, прочищаючи КАБами зону, з якої повинні були виходити. Для цієї акції противник використав приблизно до 100 людей.

Нагадаємо, вночі 8 березня аналітики проєкту DeepState повідомляли, що російська армія мала просування у двох населених пунктах Суджанського району Курської області.

Видання The Telegraph зазначало, що після того, як російські війська просунулися на 11 кілометрів углиб території Росії, десять тисяч українських солдатів опинилися під загрозою оточення.