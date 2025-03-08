Тисячі українських військових опинилися під загрозою оточення в Курській області, — The Telegraph

Наступ ЗС РФ відбувся невдовзі після того, як США припинили обмін розвідданими з Україною. Наразі єдина дорога з України до Суджі перебуває в зоні дії російських FPV-безпілотників.

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Десять тисяч українських солдатів опинилися під загрозою оточення після того, як російські війська просунулися в Суджі, на 11 кілометрів углиб території Росії, перейшовши кордон із Сумською областю України з півночі. Про це пише видання The Telegraph.

Передбачається, що в наступі було задіяно значну кількість північнокорейських військ і безпілотники, які використовували для порушення ланцюжків поставок і логістики.

Молодший сержант ЗСУ, який спілкувався з The Telegraph, повідомив, що Україна розглядає можливість виведення військ із Курської області, щоб уникнути подальших втрат.

"Ми хочемо уникнути втрат. Страх оточення реальний", — розповів він журналістам видання.

Карти аналітичного блогу Deep State показують, що приблизно три чверті українських сил на території Росії практично повністю оточені і практично розділені на дві частини. Поблизу російського кордону залишається коридор завдовжки близько кілометра і завширшки менше 500 метрів у найвужчому місці.

Єдина дорога з України в Суджу тепер перебуває в зоні дії російських FPV-безпілотників, що ускладнює утримання району і, в разі необхідності, відступу.

Голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що російські підрозділи намагаються взяти під контроль ключову трасу від Юнаківки в Сумській області до Суджі.

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Елітні українські підрозділи, зокрема 95-та десантно-штурмова бригада, 115-та механізована бригада і 8-й окремий полк спеціального призначення, продовжують діяти в Курській області.

Повідомляється, що російські війська розширюють зону бойових дій на села Новеньке і Басівка, а також надходять повідомлення про те, що вони беруть під контроль Нову і Стару Сорочицю.

Російський наступ на ключовій дорозі стався незабаром після того, як США припинили обмін розвідданими з Україною. Експерти вважають, що, обмеживши спостереження, США дозволили росіянам діяти більш вільно і планувати атаки.

Офіцер військової розвідки в Києві повідомив The Telegraph, що заморожування було рівносильне "практично повному вимкненню електроенергії".

Напад стався на тлі того, що президент Дональд Трамп також заборонив приватним американським компаніям і комерційним службам надавати супутникові дані Україні, що спонукало аерокосмічну компанію Maxar Technologies позбавити Україну доступу до своїх супутникових знімків. Компанія Maxar є основним постачальником комерційних супутникових знімків на Україну, що показують переміщення російських військ, а також наслідки операцій, зокрема на території Росії. Скорочення розвідувальної діяльності також впливає на здатність України прогнозувати удари російських ракет і безпілотників.

Українські солдати заявили, що припинення обміну розвідданими стало ще більш катастрофічним з огляду на нещодавнє припинення військової допомоги з боку США.

"Це впливає на моральний дух солдатів. З усім, що зробив Дональд Трамп, таке відчуття, що нас кинули", — сказав 30-річний медик, який служить у Донецькій області.

Медик побоюється, що найближчими тижнями ситуація в Україні ще більше погіршиться через поліпшення погодних умов.

"Ясніша і тепліша погода призводить до більш високої інтенсивності бойових дій", — сказав він.

Україна увійшла в Курську область у серпні 2024 року, спочатку захопивши близько 1300 квадратних кілометрів російської території. Наступ планували використати як розмінну монету на потенційних мирних переговорах, щоб змусити Росію погодитися на більш справедливі умови. За даними Генштабу України, за шість місяців боїв втрати російських військ у Курську досягли майже 40 000 осіб, а станом на лютий кількість убитих перевищила 16 000 осіб.

Нагадаємо, Фокус писав, що Збройні Сили Російської Федерації наступають на двох флангах у Курській області та намагаються зайти в Сумську область. Ворог наближається до логістичного шляху Збройних сил України, яким ідуть боєприпаси.