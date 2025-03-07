Український плацдарм під шквалом атак: що відбувається в Курській області й які ризики для ЗСУ

Ситуація на Курському напрямку загострюється. Українські війська змушені протистояти зростаючому тиску противника, який намагається перерізати ключові логістичні маршрути. Фокус з'ясував, чи зможуть ЗСУ утримати зайняті позиції.

Related video

Ситуація в Курський области залишається не простою для Сил оборони України. Російські угруповання практично відрізали більшу частину українського плацдарму від кордону.

"Ворог намагається просунутися в бік КПП "Суджа", щоб фізично перекрити нашу логістику, оскільки вогневий контроль він уже давно встановив. Противник постійно вражає все, що рухається, особливо на дорозі Юнаківка-Суджа. Ця історія тримає з січня, і почала погіршуватися і ось зараз набрала свого піку", — розповідає Фокусу співзасновник DeepState Роман Погорілий.

мапа DeepState

Насамперед, ворог проявив активність у районі сіл Журавка-Новеньке вздовж кордону. Але ситуація різна на кожній ділянці. У Журавці Сили оборони України стримують ворога в лісосмугах, не даючи йому просунутися. Водночас у Новенькому ситуація складніша – противник накопичує сили в селі, намагаючись здійснити просунутися, зокрема в бік Басівки.

"Тиск зростає, ворог постійно заводить нові підрозділи, і нашим військовим доводиться зупиняти цю "орду", щоб стабілізувати ситуацію. Сили оборони намагаються це робити, намагаються стабілізувати, хоча це складно. Дуже складно", — каже Погорілий.

За його словами, нещодавні оновлення карт свідчать про жорсткі просування зі східної частини курського угруповання, зокрема в районі населеного пункту Курилів уздовж кордону. Непроста ситуація, тому що, по суті, це захід з іншої сторони до тієї самої дороги, до тієї самої логістики, і цілому обрізання на самому заході в Курщину українських бійців.

"До бойових дій активно залучені корейські військові, яких перекинули на цей напрямок. Їхня тактика не змінюється: вони діють масово, виснажують наші сили, змушуючи їх відступати, закріпляються, після чого за ними заходять російські підрозділи — дозачищають, закріплюються і залишаються на цій ділянці. Це додає складнощів нашій обороні", — продовжує співзасновник DeepState.

На думку експерта, наслідки операції можуть бути критичними, в першу чергу для всього угруповання на Курщині коли обрізана логістика. Якщо противнику вдасться просунутися фізично, наслідки можуть бути непередбачуваними.

Курська операція ЗСУ: що буде далі

Військовий експерт Олег Жданов, також зазначає, що логістична ситуація на Курському напрямку вже другий тиждень залишається складною, оскільки противник взяв під вогневий контроль основну трасу Суми–Суджа. Водночас загальна ситуація ускладнюється тим, що Росія, ймовірно, визначила відновлення контролю над Курською областю своїм стратегічним пріоритетом. Ворог чинитиме максимальний тиск, використовуючи всі доступні ресурси.

"На цей момент противнику вдалося розсікти наше угруповання, хоча не повністю, відсікти східну частину території, яку контролювали українські сили. Вони відсікли, але обидві частини нашого угруповання, примикають до кордону України, тому логістика хоч ускладнена за рахунок вогневого враження російських військ, але, тим не менше, вона є і ми ці угруповання забезпечуємо настільки, наскільки можемо на сьогодні", — каже Фокусу Жданов.

Подальший розвиток подій залежатиме від наявності резервів та можливості українських сил продовжувати бойові дії в цьому регіоні. Експерт підкреслює, що оцінити потенціал України щодо утримання позицій на цей момент складно, оскільки повна інформація є лише у Генерального штабу.

Щодо прогнозів, варто враховувати, що для Росії стратегічно важливо витіснити українські сили з Курської області, навіть за умови значних втрат.

"Для Кремля це принципове завдання, оскільки присутність українських військ у регіоні позбавляла Москву можливості диктувати умови на переговорах за принципом "мир в обмін на території". З українського боку завдання полягає у максимально тривалому утриманні зайнятих позицій. Проте, якщо ситуація розвиватиметься несприятливо, найімовірніше, буде ухвалене рішення про поступовий вихід з цієї території", — вважає Жданов.

Українська логістика під ударом: ситуація на фронті

За словами військового експерта Олександр Коваленко, хоча становище українських військ у Курській області непросте, з огляду на вогневий контроль ЗС РФ над логістикою, проте подібна ситуація спостерігається ще на кількох ділянках фронту в Донецькій області, але це не значить, що звідти потрібно виводити український гарнізон.

"З негативного – так, становище українських військ у Курській області непросте, з огляду на вогневий контроль ЗС РФ над логістикою. З іншого боку, як би це зараз не звучало для когось аморально, така ж ситуація з логістикою має місце бути в районі Покровська, Часового Яру, Константинополя та низки інших населених пунктів та міст, де точаться інтенсивні бої. То що ж, виводити гарнізони із цих міст? Така ж ситуація була з логістикою, коли тримався Бахмут, Авдіївка, Курахове, Вугледар і таке інше", — зазначив Коваленко.

Він зауважив, якщо б українські війська так виходили щоразу, то лінія бойового зіткнення вже б була по річці Дніпро.

Експерт наголосив, що на своєму піку Курська операція дала змогу розширити зону контролю до 1 300 км² з урахуванням сірої зони та 7 місяців по тому зона контролю та сіра зона сумарно становлять 529 км². Ці кілометри сковують 60-тисячне угруповання ворога "Курськ" і якщо звідти вивести українські війська, то ця "орда", ймовірно, увіллється до Сумської області, чи буде передислокована на інший напрямок, наприклад, Покровське чи Куп'янськ.

Раніше Фокус розповідав, чому на думку експерта зі зв'язку Сергія Бескрестнова з позивним "Флеш", варто виводити ЗСУ час з Курської області.

Нагадаємо, що 28 лютого повідомлялося, що північнокорейці в Курській області почали застосовувати тактику великих людських хвиль по 30–50 осіб, без бронетехніки. Вони можуть рухатися по 10–15 км пішки, вступати в штурмові дії, попри те, що проти них застосовується артилерія і FPV-дрони.