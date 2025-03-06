Операція себе виправдала: "Флеш" заговорив про вивід ЗСУ з Курської області

Останнім часом армія РФ регулярно просувається в Курській області. Раніше Зеленський говорив про плани обміняти ці території на українські.

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ЗСУ час виводити з Курської області, вважає експерт зі зв'язку Сергій Бескрестнов ("Флеш"). Про це він написав у своєму телеграм-каналі 6 березня 2025.

"Не думав, що я таке колись скажу. Але, можливо, настав час "згортатися" з курського напряму. Важко там нашим. Як відволікання ресурсів противника ця операція себе, думаю, давно вже виправдала. А як політичний козир у переговорах це тепер сумнівно", — пише український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій.

Фото: Скріншот

Останнім часом армія РФ регулярно просувається в Курській області. Російські війська починаючи із січня 2025 року поступово наростили свій контроль над пересуванням Збройних сил України, що призвело до погіршення ситуації на Курському напрямку.

"Найбільшою проблемою в районі Курщини є вогневий контроль противника над всією логістикою Сил оборони… Протягом лютого вона почала досягати свого піку, а найбільші ускладнення почалися після втрати Свердлікового, яке пробували відновлювати теж не найкраще продуманим чином", — говорять експерти.

У лютому 2025 президент України Володимир Зеленський заявляв про намір обміняти ці території під час переговорів. Проте не уточнив, на які саме.

"Не знаю, побачимо. Але всі наші території важливі, тут немає пріоритету", — казав Зеленський.

Нагадаємо, бійці "Маґури" відбили штурм росіян під Курськом.

Також Фокус писав про перетин росіянами кордону Сумської області наприкінці лютого 2025.