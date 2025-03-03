Дві хвилі техніки і піхота: бійці батальйону "Магура" відбили штурм під Курськом (відео)

У бою проявили себе оператори FPV-дронів, які оперативно знищили чотири з п'яти одиниць бронетехніки, зупинивши просування ворога.

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Підрозділи 47-ї окремої механізованої бригади "Магура" продемонстрували високий рівень підготовки й тактичної майстерності, відбивши дві хвилі атак російських штурмових підрозділів. Під час запеклих боїв противник зазнав значних втрат у бронетехніці та особовому складі. Кадри бойової роботи українських захисників опубліковано 3 березня в Telegram-каналі підрозділу.

Згідно з офіційною інформацією, перша хвиля російської атаки складалася з трьох танків і двох бронетранспортерів. Завдяки ефективній розвідці та своєчасному реагуванню, українські військові швидко взяли техніку противника під приціл і завдали нищівного удару. FPV-дрони оперативно знищили чотири з п'яти одиниць бронетехніки, зупинивши просування ворога.

У другій хвилі штурму російські війська залучили ще два танки, однак вони не змогли змінити хід бою. Обидва танки були знищені разом зі штурмовими підрозділами.

Як повідомили оглядачі "Мілітарного", наразі бійці 47-ї бригади продовжують тримати оборону в районі Микільського хутора в Курській області, де ворог регулярно намагається прорвати українські позиції.

Нагадаємо, у лютому артилеристи підрозділу "Магура" вперше застосували американський снаряд M712 Copperhead з гаубиці M109. Завдяки лазерному наведенню боєприпасу 47 ОМБр вразила спостережний пункт російської армії, при цьому наведення снаряда на ціль забезпечував безпілотник.