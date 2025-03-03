Две волны техники и пехота: бойцы батальона "Магура" отбили штурм под Курском (видео)

В бою проявили себя операторы FPV-дронов, которые оперативно уничтожили четыре из пяти единиц бронетехники, остановив продвижение врага.

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Подразделения 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" продемонстрировали высокий уровень подготовки и тактического мастерства, отбив две волны атак российских штурмовых подразделений. В ходе ожесточенных боев противник понес значительные потери в бронетехнике и личном составе. Кадры боевой работы украинских защитников опубликованы 3 марта в Telegram-канале подразделения.

Согласно официальной информации, первая волна российской атаки состояла из трех танков и двух бронетранспортеров. Благодаря эффективной разведке и своевременному реагированию, украинские военные быстро взяли технику противника под прицел и нанесли сокрушительный удар. FPV-дроны оперативно уничтожили четыре из пяти единиц бронетехники, остановив продвижение врага.

Во второй волне штурма российские войска привлекли еще два танка, однако они не смогли изменить ход боя. Оба танка были уничтожены вместе с штурмовыми подразделениями.

Как сообщили обозреватели "Милитарного", сейчас бойцы 47-й бригады продолжают держать оборону в районе Никольского хутора в Курской области, где враг регулярно пытается прорвать украинские позиции.

Напомним, в феврале артиллеристы подразделения "Магура" впервые применили американский снаряд M712 Copperhead с гаубицы M109. Благодаря лазерному наведению боеприпаса 47 ОМБр поразила наблюдательный пункт российской армии, при этом наведение снаряда на цель обеспечивал беспилотник.