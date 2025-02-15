Уничтожен наблюдательный пункт: "Магура" впервые применила снаряд с лазерным наведением (видео)

Артиллеристы ВСУ уничтожили вражескую позицию, ударив по ней высокоточным боеприпасом M712 Copperhead. Выстрел происходил из САУ M109 A6 Paladin.

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Бригада "Магура" впервые применила американский снаряд M712 Copperhead. Благодаря лазерному наведению боеприпаса 47 ОМБр поразила наблюдательный пункт российской армии, сообщили в Министерстве обороны.

Как отмечают в оборонном ведомстве, поскольку за наведение снаряда отвечает лазер, это позволяет обеспечите бескомпромиссную точность поражения.

Поражение вражеского объекта осуществлялось с помощью самоходной артиллерийской установки M109 A6 Paladin. При этом, наведение снаряда на цель обеспечивал беспилотник с лазерным целеуказателем.

Отмечается, что американское оружие уничтожает вражеские штабы, склады боеприпасов, опорные точки и скрытые транспортные средства. И самое важное, что эта система защищена от помех в виде средств радиоэлектронной борьбы.

Снаряд M712 Copperhead

M712 Copperhead является высокоточным корректируемым артиллерийским снарядом калибра 155 мм с лазерным наведением на конечном участке траектории полета. Предназначен для уничтожения укреплений и бронетехники. При благоприятных условиях, отклонение от цели может не превышать нескольких сантиметров.

Снаряд снаряжается осколочно-фугасной или кумулятивной боевой частью и может быть использован из различных артиллерийских установок, в частности M114, M109, M198, M777 и CAESAR.

Противотанковая ракета Copperhead с лазерным наведением, выпущенная из буксируемой 155-мм гаубицы M198, приближается к танку-мишени. Фото: Википедия

Минимальная дальность до цели не менее 3 км, максимальная — не более 16 км.

Первый высокоточный артиллерийский боеприпас был разработан в Соединенных Штатах еще в 1970-е годы, но впервые его использовали во время операции "Буря в пустыне" в Ираке в 1991 году. Производство снарядов было остановлено Пентагоном в 1990 году и вскоре, после экспорта небольших партий в Египет, Иорданию, Ливан и Тайвань, вообще снято с вооружения.

Напомним, в конце января украинская артиллерия нанесла точечный удар высокоточным снарядом M712 Copperhead по бетонному укреплению российских войск в оккупированной части Херсонской области.

Ранее Силы специальных операцийприменяли М712 Copperhead в Курской области. Огонь велся из гаубицы M777.