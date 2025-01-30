Стерли бетонное укрытие: бойцы ВСУ эффективно применили боеприпас M712 Copperhead (видео)

Эксперты предположили, что наведение по вражеской цели осуществлялось с помощью украинского беспилотника ACS-3 Raybird с системой лазерного целеуказания.

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Артиллерия Сил обороны Украины нанесла точечный удар по укреплению российских войск в оккупированной части Херсонской области. Для атаки был использован высокоточный 155-мм управляемый снаряд M712 Copperhead, который буквально стер бетонное укрепление противника. Видео боевой работы опубликовал 29 января военнослужащий Станислав Бунятов с позывным "Осман".

Проект WarArchive уточнил, что атакованный объект находился в населенном пункте Голая Пристань. Судя по кадрам, укрепление было полностью уничтожено.

По этому эпизоду обозреватели "Милитарного" добавили, что ранее украинская компания Skyeton представила обновленную версию беспилотника ACS-3 Raybird с системой лазерного целеуказания для наведения корректируемых боеприпасов. Опубликованные кадры атаки в Херсонской области демонстрируют аналогичный интерфейс наведения, что позволяет предположить применение Raybird для подсветки цели.

Кратко о M712 Copperhead

M712 Copperhead — 155-мм корректируемый артиллерийский снаряд, разработанный в США в 1970-х годах. Он предназначен для высокоточного поражения целей с наведением по лазерному лучу.

Основные характеристики M712:

Тип боевой части: осколочно-фугасная или кумулятивная.

Дальность стрельбы: от 3 до 16 км.

Совместимость: стандартные 155-мм гаубицы.

корректируемый артиллерийский снаряд M712 Copperhead Фото: Открытые источники

Напомним, в ноябре 2024 года украинские Силы специальных операций применили M712 Copperhead во время Курской операции, атаковав металлическую опору с установленными антеннами связи противника. Наведение снаряда осуществлялось с помощью лазерного целеуказателя LEONARDO Type 163.

В ходетой операции был произведен повторный выстрел, вызвавший повреждение конструкции, однако окончательное разрушение не произошло из-за особенностей кумулятивной боевой части.