Стерли бетонне укриття: бійці ЗСУ ефективно застосували боєприпас M712 Copperhead (відео)

Експерти припустили, що наведення по ворожій цілі здійснювалося за допомогою українського безпілотника ACS-3 Raybird із системою лазерної цілевказівки.

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Артилерія Сил оборони України завдала точкового удару по укріпленню російських військ в окупованій частині Херсонської області. Для атаки було використано високоточний 155-мм керований снаряд M712 Copperhead, який буквально стер бетонне укріплення противника. Відео бойової роботи опублікував 29 січня військовослужбовець Станіслав Бунятов із позивним "Осман".

Проєкт WarArchive уточнив, що атакований об'єкт знаходився в населеному пункті Гола Пристань. Судячи з кадрів, укріплення було повністю знищено.

Щодо цього епізоду оглядачі "Мілітарного" додали, що раніше українська компанія Skyeton презентувала оновлену версію безпілотника ACS-3 Raybird із системою лазерної цілевказівки для наведення коригованих боєприпасів. Опубліковані кадри атаки в Херсонській області демонструють аналогічний інтерфейс наведення, що дозволяє припустити застосування Raybird для підсвічування цілі.

Коротко про M712 Copperhead

M712 Copperhead — 155-мм коригований артилерійський снаряд, розроблений у США в 1970-х роках. Він призначений для високоточного ураження цілей із наведенням за лазерним променем.

Основні характеристики M712:

Тип бойової частини: осколково-фугасна або кумулятивна.

Дальність стрільби: від 3 до 16 км.

Сумісність: стандартні 155-мм гаубиці.

коригований артилерійський снаряд M712 Copperhead, що коригується Фото: Відкриті джерела

Нагадаємо, у листопаді 2024 року українські Сили спеціальних операцій застосували M712 Copperhead під час Курської операції, атакувавши металеву опору зі встановленими антенами зв'язку противника. Наведення снаряда здійснювалося за допомогою лазерного цілевказівника LEONARDO Type 163.

Під час операції було зроблено повторний постріл, що спричинив пошкодження конструкції, проте остаточне руйнування не відбулося через особливості кумулятивної бойової частини.