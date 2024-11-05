С лазерным целеуказателем: ССО применили снаряд М712 Copperhead в Курской области, — СМИ

Высокоточный боеприпас М712 Copperhead применили в районе восточнее Суджи. При этом огонь велся из 155-мм гаубицы M777.

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В период с 3 августа по 6 сентября 2024 года Силы специальных операций в Курской области применяли боеприпас 155-мм М712 Copperhead, который наводится по лазерному целеуказателю через станцию ​​Leonardo's Type 163 LTD. О первом задокументированном использовании такой системы сообщает Telegram-канал In Factum.

По словам авторов публикации, ссылающихся на данные из "Сборника обобщения боевого опыта подразделений ССО", документ из более чем 200 страниц сейчас просматривают российские источники и активно публикуют на своих медиа-ресурсах.

Отмечается, что боеприпас М712 Copperhead применялся в районе восточнее Суджи между населенными пунктами Правда и Мартыновка. При этом огонь велся из 155-мм гаубицы M777.

Снаряд М712 Copperhead

Снаряд М712 Copperhead

В документе отмечается, что целью была металлическая опора с установленными антеннами связи. Первый снаряд попал в цель, повредил или уничтожил большую часть антенн. Итог второго выстрела: прямое попадание, башня частично наклонилась. Третий: промах, из-за неисправности линзы наведения снаряда М712.

М712 Copperhead

Высокоточный артиллерийский снаряд калибра 155 мм использует технологию лазерного наведения на конечном участке траектории полета. Разработан для уничтожения бронетехники и укреплений. При определенных условиях отклонение от цели не превышает нескольких сантиметров.

Напомним, что Китай впервые продемонстрировал собственный ЗРК HQ-19: аналог американского THAAD.

Также сообщалось, что в ФРГ четвертая группа украинских операторов ЗРК Patriot прошла подготовку.