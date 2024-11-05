З лазерним цілевказівником: ССО застосували снаряд М712 Copperhead у Курській області, — ЗМІ

Високоточний боєприпас М712 Copperhead застосували в районі на схід від Суджі. Водночас вогонь вівся зі 155-мм гаубиці M777.

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У період із 3 серпня до 6 вересня 2024 року Сили спеціальних операцій у Курській області застосовували боєприпас 155-мм М712 Copperhead, який наводиться за лазерним цілевказівником через станцію Leonardo's Type 163 LTD. Про перше задокументоване використання такої системи повідомляє Telegram-канал In Factum.

За словами авторів публікації, які посилаються на дані зі "Збірника узагальнення бойового досвіду підрозділів ССО", документ із понад 200 сторінок наразі переглядають російські джерела й активно публікують на своїх медіаресурсах.

Зазначається, що боєприпас М712 Copperhead застосовували в районі на схід від Суджі між населеними пунктами Правда і Мартинівка. Водночас вогонь вівся зі 155-мм гаубиці M777.

Снаряд М712 Copperhead

Снаряд М712 Copperhead

У документі зазначається, що метою була металева опора зі встановленими антенами зв'язку. Перший снаряд влучив у ціль, пошкодив або знищив більшу частину антен. Підсумок другого пострілу: пряме влучання, вежа частково нахилилася. Третій: промах, через несправність лінзи наведення снаряда М712.

М712 Copperhead

Високоточний артилерійський снаряд калібру 155 мм використовує технологію лазерного наведення на кінцевій ділянці траєкторії польоту. Розроблено для знищення бронетехніки та укріплень. За певних умов відхилення від цілі не перевищує кількох сантиметрів.

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