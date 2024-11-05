Аналог американського THAAD: Китай уперше показав вітчизняний ЗРК HQ-19 (відео)

Функціонал китайської системи також порівнюють з російським комплексом С-500 з дальністю перехоплення до 3000 км. На думку експертів, така система необхідна КНР для захисту від індійських балістичних ракет середньої дальності.

Related video

На виставці Airshow China 2024 у Чжухаї 5 листопада відбулася перша публічна презентація китайського протиракетного комплексу HQ-19, створеного на базі ЗРК HQ-9, який зі свого боку є аналогом російського С-300. Як повідомили оглядачі Defense Express, раніше HQ-19 не демонстрували публіці, і у відкритому доступі були лише кадри випробувань прототипів, проведених у 2016 і 2019 роках.

Уперше інформація про цю систему з'явилася в матеріалах Пентагону 2017 року. Американські аналітики зазначають, що HQ-19 розробляли як відповідь на системи протиракетної оборони США, такі як THAAD. Також його функціонал порівнюють із російським комплексом С-500, оскільки китайський аналог призначений для перехоплення балістичних ракет середньої дальності з діапазоном стрільби від 1000 до 3000 кілометрів.

Аналітики зазначають, що поява комплексу HQ-19 зумовлена необхідністю протидії балістичним ракетам середньої дальності (БРСД) Індії.

Річ у тім, що індійські сили мають у своєму розпорядженні ракети сімейства Agni, включно з Agni-1 з дальністю до 700 км, Agni-2 та Agni-3 з дальністю до 1500 км. А підводний човен Arihant також оснащений БРСД морського базування типу K-4 з дальністю пуску до 3000 км.

Китайська "темна конячка" HQ-19

Про технічні особливості комплексу поки відомо небагато. Оглядачі індійського видання The Eurasian Times писали, що HQ-19 оснащений кінетичною боєголовкою, призначеною для знищення цілей за допомогою прямого удару. Водночас китайська сторона проводила випробування цієї системи, включно з успішними перехопленнями, із заявою про її виключно оборонний характер.

Інші профільні ресурси відзначили низку особливостей ЗРК, які визначають HQ-19 як передовий комплекс протиракетної оборони. Серед них:

точне наведення: HQ-19 оснащений складними системами наведення, які дозволяють точно перехоплювати вхідні загрози.

багаторівневий захист: Вона пропонує комплексний механізм захисту, що об'єднує різні методи перехоплення для ефективної протидії різним загрозам.

адаптивне реагування: HQ-19 має здатність адаптуватися до мінливих загроз у режимі реального часу, забезпечуючи швидку і гнучку оборону.

Важливо

Альтернатива російському "Панциру": Китай представив нову 35-мм систему ППО SWS2

Нагадаємо, Індія поставила на озброєння російські ЗРК С-400. Деякі системи вже розгорнуті вздовж кордонів з Китаєм і Пакистаном для захисту повітряного простору.