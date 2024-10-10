ЗРК С-400, дрони й атомні субмарини: Індія зібралася серйозно захищатися від Китаю

Системи С-400 вже розгорнуті вздовж кордонів із Китаєм і Пакистаном для захисту повітряного простору. Крім того, Індія має намір побудувати дві АПЛ, скоротивши велике відставання в підводних човнах порівняно з Китаєм.

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Головком індійських ВПС маршал авіації Амар Пріт Сінгх на нещодавній пресконференції заявив, що Індія отримає два з п'яти російських зенітно-ракетних комплексів С-400 "Тріумф", які залишилися, до 2025 року. За його словами, затримки в постачанні пов'язані з російсько-українською війною, що вплинуло на ланцюжки поставок і транспортування компонентів. Про це повідомляє The New Indian Express.

"Ми отримаємо наступні дві ескадрильї С-400 наступного року. Постачання було відкладено через російсько-український конфлікт", — сказав воєначальник.

Проблеми з оплатою були вирішені досить давно, але російські оборонні виробники зосередилися на внутрішніх потребах, викликаних конфліктом в Україні. Як зазначило джерело видання, систему С-400 постачатимуть у повному комплекті і її не можна ввести в дію частинами, оскільки це знизить її ефективність.

Зазначимо, Індія вже отримала три ескадрильї С-400, які розгорнуті вздовж кордонів із Китаєм і Пакистаном для захисту повітряного простору. Перший комплект було поставлено і введено в експлуатацію в грудні 2021 року, а контракт на постачання п'яти систем було укладено в жовтні 2018 року — вартість угоди становила близько 5,4 млрд доларів.

Індійські АПЛ і БПЛА — стримування Китаю

Водночас Індія має намір побудувати два атомні підводні човни і придбати 31 американський безпілотник MQ-9B дальнього радіусу дії на суму близько 4,2 млрд доларів. За інформацією агентства Bloomberg, це рішення ухвалив Комітет кабінету міністрів з безпеки під керівництвом прем'єр-міністра Нарендри Моді.

Ці заходи, наголосили автори матеріалу, спрямовані на посилення військово-морських можливостей країни для стримування військової активності Китаю в регіоні Індійського океану.

Індійський атомний підводний човен типу "Аріхант" Фото: topwar.ru

І хоча Міністерство оборони Індії не відповіло на прохання про коментар агентству, індійські експерти вже дали оцінку оборонним ініціативам країни. Так, оглядачі The Eurasian Times в аналітичній статті зазначили, що Індія в плані атомних підводних човнів (АПЧ), які є ключовою ударною силою військового флоту, зіткнулася "із неосяжною прірвою порівняно з Китаєм".

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"Підводний флот Китаю налічує понад 70 підводних човнів, включно з 12 атомними (ПЛАРБ) і понад 50 дизельними ударними підводними човнами. На відміну від них, Індія експлуатує 19 підводних човнів, включно з двома ПЛАРБ. Причому більша частина індійського флоту звичайних підводних човнів була придбана в 1980-х роках і вже застаріла", — пишуть аналітики.

АПЧ зі звичайним озброєнням вперше будуть побудовані на місцевих корабельнях Індії, що підтверджує прагнення країни розвивати власні військові технології. Водночас індійський проєкт нагадує програму AUKUS — спільну ініціативу Австралії, Великої Британії та США з будівництва атомних підводних човнів для Австралії.

Крім того, Індія затвердила купівлю 31 безпілотника MQ-9B, вироблених General Atomics. Ці БПЛА здатні літати до 48 годин і нести корисне навантаження до 1 700 кг, що значно розширить можливості індійського флоту в моніторингу китайських військових кораблів в Індійському океані. Також MQ-9B дасть змогу армії ефективніше діяти в районах індійсько-пакистанського кордону в Гімалаях.

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Нагадаємо, на початку лютого російська сторона пообіцяла, що остання партія російських С-400 все ж таки буде направлена в Індію. Водночас глава "Рособоронекспорту" Олександр Міхєєв визнав, що перебої в постачанні двох останніх дивізіонів С-400 все ж були, через що виникли спекуляції в ЗМІ.