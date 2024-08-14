Індія готується вводити в експлуатацію другий атомний підводний човен INS Arighat

ПЧАРБ буде оснащена балістичними ракетами K-15 з дальністю 750 км. Ці ракети мають інерціальну систему управління на базі кільцевих лазерних гіроскопів.

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Індія готується ввести в експлуатацію свій другий атомний підводний човен INS Arighat, оснащений ядерними ракетами. Побудована на корабельні у Візазі, субмарина готова стати до служби після ретельних випробувань і модернізації. Про це повідомляє видання The Economic Times.

Очікується, що човен буде введено в експлуатацію найближчими місяцями-двома і він приєднається до INS Arihant, що перебуває в строю з 2018 року.

Ракетний підводний крейсер стратегічного призначення (ПЧАРБ) INS Arighat буде оснащено ракетами Sagarika K-15 з дальністю 750 км, аналогічними до тих, що стоять на INS Arihant, але з можливістю нести більше боєзаряду.

Третя ПЧАРБ, INS Aridhaman, яка нестиме ракети K-4 з дальністю 3 500 км, має бути введена в експлуатацію наступного року. Також на стадії будівництва перебуває четверта ПЧАРБ, здатна нести ще більше ракет K-4.

Базові характеристики балістичної ракети K-15:

Дальність стрільби — 750 км.

Головна частина — ядерна або звичайна.

Вага закидання — 1 000 кг.

Точність стрільби (КВО) — не більше 30 м.

Система управління — інерціальна на базі кільцевих лазерних гіроскопів.

Стартова вага — 10 т.

Довжина — 10 м

Діаметр — 0,74 м.

Кількість ступенів — 2.

Тип двигунів — твердопаливний.

Проєкт ударних підводних човнів

Введення в дію субмарини відбувається на тлі будівництва двох атомних ударних підводних човнів, оснащених звичайним озброєнням — торпедами, протикорабельними і наземними ракетами. Цей проєкт очікує остаточного схвалення Комітету з безпеки при кабінеті міністрів, очолюваного прем'єр-міністром.

Спочатку Індія планувала будівництво шести підводних човнів типу "мисливець-вбивця" (SSN) водотоннажністю 6 000 тонн, але план був скорочений до двох субмарин. Очікується, що ці підводні човни будуть на 95% вітчизняними та їхнє будівництво триватиме не менше десяти років.

Порівняння з Китаєм

Автори матеріалу зазначають, що на відміну від Індії, Китай має флот із приблизно 60 підводних човнів, включно з шістьма ПЧАРБ класу "Цзінь", озброєних ракетами JL-3 з дальністю польоту 10 000 км, і шістьма ПЧАРБ SSN. Цей розрив у кількості підводних човнів наголошує на необхідності посилення індійського підводного флоту для гарантування національної безпеки та стратегічного балансу в регіоні.

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Раніше в мережі з'явилися супутникові знімки із зображенням третього індійського атомного підводного крейсера S-4 класу Arihant. Субмарина оснащена балістичними ракетами підводного базування K-4 з дальністю польоту 3 500 км.