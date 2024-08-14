Индия готовится вводить в эксплуатацию вторую атомную подводную лодку INS Arighat

ПЛАРБ будет оснащена баллистическими ракетами K-15 с дальностью 750 км. Данные ракеты имеют инерциальную систему управления на базе кольцевых лазерных гироскопов.

Related video

Индия готовится ввести в эксплуатацию свою вторую атомную подводную лодку INS Arighat, оснащенную ядерными ракетами. Построенная на верфи в Визаге, субмарина готова к вводу после тщательных испытаний и модернизации. Об этом сообщает издание The Economic Times.

Ожидается, что лодка будет введена в эксплуатацию в ближайшие месяц-два и присоединится к INS Arihant, находящейся в строю с 2018 года.

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения (ПЛАРБ) INS Arighat будет оснащена ракетами Sagarika K-15 с дальностью 750 км, аналогичными тем, что стоят на INS Arihant, но с возможностью нести больше боезаряда.

Третья ПЛАРБ, INS Aridhaman, которая будет нести ракеты K-4 с дальностью 3 500 км, должна быть введена в эксплуатацию в следующем году. Также в стадии строительства находится четвертая ПЛАРБ, способная нести еще больше ракет K-4.

Базовые характеристики баллистической ракеты K-15:

Дальность стрельбы — 750 км.

Головная часть — ядерная или обычная.

Забрасываемый вес — 1 000 кг.

Точность стрельбы (КВО) — не более 30 м.

Система управления — инерциальная на базе кольцевых лазерных гироскопов.

Стартовый вес — 10 т.

Длина — 10 м

Диаметр — 0,74 м.

Число ступеней — 2.

Тип двигателей — твердотопливный.

Проект ударных подводных лодок

Введение в строй субмарины происходит на фоне строительства двух атомных ударных подводных лодок, оснащенных обычным вооружением — торпедами, противокорабельными и наземными ракетами. Данный проект ожидает окончательного одобрения Комитета по безопасности при кабинете министров, возглавляемого премьер-министром.

Первоначально Индия планировала строительство шести подводных лодок типа "охотник-убийца" (SSN) водоизмещением 6 000 тонн, но план был сокращен до двух субмарин. Ожидается, что эти подводные лодки будут на 95% отечественными и их строительство займет не менее десяти лет.

Сравнение с Китаем

Авторы материала отмечают, что в отличие от Индии, Китай обладает флотом из примерно 60 подводных лодок, включая шесть ПЛАРБ класса "Цзинь", вооруженных ракетами JL-3 с дальностью полета 10 000 км, и шесть ПЛАРБ SSN. Этот разрыв в количестве подводных лодок подчеркивает необходимость усиления индийского подводного флота для обеспечения национальной безопасности и стратегического баланса в регионе.

Важно

Россия соблазняет Индию подводной лодкой "Амур-950": что особенного в субмарине

Ранее в сети появились спутниковые снимки с изображением третьего индийского атомного подводного крейсера S-4 класса Arihant. Субмарина оснащена баллистическими ракетами подводного базирования K-4 с дальностью полета 3 500 км.