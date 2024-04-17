У мережі засвітилася нова індійська АПЛ: чим може похвалитися субмарина S-4

Атомний підводний крейсер S-4 є частиною ядерної тріади Індії разом із двома субмаринами класу Arihant. Він оснащений балістичними ракетами підводного базування K-4 з дальністю польоту 3500 км.

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Індія продовжує зміцнювати ядерну тріаду на тлі загроз з боку Китаю. У мережі з'явилися супутникові знімки із зображенням третього вітчизняного атомного підводного крейсера (ПЛАРБ) S-4 класу Arihant. Про це 17 квітня повідомляє видання The Eurasian Times.

На знімку видно і дві попередниці — атомні підводні човни S-2 і S-3, які отримали назву Advanced Technology Vessels (ATV) і також належать класу Arihant. Так, згідно зі знімками, ВМС Індії матимуть у своєму розпорядженні три АПЛ стратегічного призначення.

"Надходження на озброєння S-4 значно посилить ядерне стримування Індії. Підводний човен зможе нести вдвічі більше балістичних ракет підводного базування, ніж попередня версія субмарин класу Arihant", — пишуть оглядачі.

Субмарина має довжину 125 метрів і водотоннажність 7 000 тонн. Силова установка на збагаченому урані потужністю 83 МВт дає змогу досягати швидкості до 24 вузлів.

Супутниковий знімок з індійськими АПЛ

Очікується, що на підводному човні S-4 будуть встановлені балістичні ракети підводного базування K-4 з дальністю польоту 3500 кілометрів. Це суттєвий стрибок у сфері озброєння АПЛ, оскільки раніше субмарини Arihant оснащувалися ракетами K-15 з дальністю 750 км.

Індійським інженерам довелося розв'язувати одну з найсерйозніших проблем морського компонента ядерного стримування, який полягає в тому, що підводна система вертикального запуску є одним із найскладніших видів зброї, оскільки вимагає стабільності, швидкості та точності у двох середовищах — воді та атмосфері.

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Необхідність у підводних ракетах великої дальності зумовлена зростанням напруженості в Індо-Тихоокеанському регіоні, а також протистоянням із Пакистаном. Однак Китай має у своєму розпорядженні ракети з дальністю 5000 км, тому в планах індійських військових розробити ракети К-5 і К-6, які зможуть завдавати ударів на аналогічних дистанціях.

Нагадаємо, ВПС Індії остаточно виводять з експлуатації застарілі винищувачі МіГ-21. Вони будуть замінені літаками Tejas Mk1A — на першому етапі повітряні сили отримають 97 таких машин.