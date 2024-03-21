Постачання останніх двох систем ППО С-400 з Росії до Індії затримується, — ЗМІ

Техніка мала прибути до Індії на початку 2024 року. Тепер через тривалу війну в Україні, індійські сили отримають два останні комплекси в кращому разі до кінця 2026 року.

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Росія спочатку готувалася надати Індії два останні зенітно-ракетні комплекси С-400 "Тріумф" із п'яти запланованих на початок 2024 року. Однак через затримки, спричинені триваючою російсько-українською війною, постачання було перенесено на кінець 2026 року. Про це 21 березня повідомило видання India Today.

Зіткнувшись із серйозними проблемами безпеки на кордонах із Китаєм і Пакистаном, Індія вирішила придбати у РФ п'ять комплексів С-400 у рамках контракту вартістю 5,5 млрд доларів, підписаного в жовтні 2018 року. Три з них уже поставлено і повністю готові до експлуатації. Водночас перші два ЗРК прибули до Індії в грудні 2021 і квітні 2022 року відповідно.

За даними профільного індійського видання ANI, першим двом ЗРК С-400 було доручено стежити за сектором Ладакх, прикриваючи критично важливий коридор Chicken Neck у Західній Бенгалії і весь північно-східний регіон.

"Незважаючи на ці затримки, Росія демонструє прихильність до виконання свого контракту, про що свідчить постачання двох систем у жовтні 2023 року, хоча і з відставанням від графіка на два роки", — зазначили оглядачі Army Recognition.

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Нагадаємо, що крім придбання систем С-400 у Росії, Індія також перебуває на просунутій стадії розробки своєї системи ППО, аналогічної класу С-400. Цей проєкт, як очікується, буде завершено в найближчі роки. Вітчизняний ЗРК складатиметься з трьох різних типів ракет, кожна з яких призначена для нейтралізації цілей противника на різних дистанціях, при цьому максимальна дальність становитиме близько 350 кілометрів.