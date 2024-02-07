Москва пообіцяла, що останню партію російських С-400 буде направлено в Індію

Водночас гендиректор "Рособоронекспорту" Олександр Міхєєв визнав, що перебої в постачанні двох останніх дивізіонів С-400 все ж були, через що виникли спекуляції у ЗМІ.

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У 2023 році через низку причин мали місце затримки з постачанням російських зенітно-ракетних комплексів С-400 "Тріумф" в Індію, після чого з'явилася інформація, що індійська сторона ініціювала програму зі створення власних ЗРК. Однак гендиректор "Рособоронекспорту" Олександр Міхєєв остаточно спростував чутки про припинення постачання систем С-400 до Індії. Про це 7 лютого повідомили в Bulgarian Military.

Російський чиновник на виставці World Defense Show 2024 у Саудівській Аравії заявив, що процес виконання контракту з боку Москви відбувається в точній відповідності до термінів, узгоджених обома сторонами. Тим часом він визнав, що перебої в постачанні двох останніх дивізіонів С-400 все ж були.

Перші "дзвіночки" пролунали торік: Військово-повітряні сили країни (IAF) поінформували індійський парламентський комітет про нездатність Росії виконати свої експортні зобов'язання щодо С-400, придбаних у 2018 році за 5,4 млрд доларів.

Причини затримок

До повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року, Індія розглядалася Москвою як великий покупець російської зброї, зазначають автори матеріалу. Однак війна спричинила паузу у військових постачаннях. Ключовою перешкодою, як зазначають індійські офіційні особи, є складність створення механізму оплати, що відповідає санкціям США. Через цей глухий кут індійські збройові платежі на суму понад 2 мільярди доларів були припинені майже на рік.

Крім того, Росія припинила надання кредиту на постачання запасних частин на суму близько 10 мільярдів доларів. Водночас через санкційні побоювання Індія не може платити в доларах США, а РФ не хоче приймати платежі в рупіях через коливання валютного курсу. Індійські ж чиновники також висловили небажання використовувати російські рублі, посилаючись на побоювання з приводу їхньої ринкової вартості.

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Що стосується постачання останніх зенітних комплексів згідно з контрактом, то, імовірно, вона буде реалізована до кінця 2024 року. В іншому разі репутацію Москви як надійного експортера озброєння буде підірвано, тим паче що Кремль сподівається закріпитися на близькосхідному збройовому ринку.

Нагадаємо, ВМС Індії оголосили про результати випробувань надзвукової крилатої ракети BrahMos з дальністю до 900 км. За інформацією Naval News ракета вразила наземні цілі, тому випробування можна вважати успішними.