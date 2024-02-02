Полетіла на 900 км: Індія випробовує ракету BrahMos збільшеної дальності (відео)

Експерти зазначають, що дальність ракет за останні роки значно збільшилася. Спочатку BrahMos обмежувалася польотом до 290 км, але після модернізації ситуація покращилася.

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ВМС Індії оголосили про успішне ураження наземної цілі на збільшеній дальності за допомогою надзвукової крилатої ракети BrahMos. Для проведення тестових запусків було оголошено попередження про заборону польотів у зоні максимальна протяжність якої становила близько 900 км. Про це 2 лютого повідомили в Navak News.

"Це найдовше з відомих попереджень про заборону польотів під час випробування ракети BrahMos, що переконливо свідчить про те, що ракета тепер здатна досягати дальності до 900 км", — пишуть оглядачі.

За результатами випробувань BrahMos, індійські військові повідомили про успішне ураження наземної цілі на збільшеній дальності. При цьому в якості тестової платформи виступав есмінець класу Rajput — або INS Ranvir, або INS Ranvijay, про що свідчать опубліковані зображення.

Випробування ракети BrahMos. Карта безпілотної зони біля берегів Індії

Британські експерти зазначають, що BrahMos є найкращою наступальною ракетою, використовуваною ВМС Індії, і її різні версії часто проходять випробування. Спочатку ракета спільного проєкту Індії та Росії обмежувалася дальністю польоту 290 км, але 2017 року дистанцію було збільшено до 400 км. Модифікації містили зміни в програмному забезпеченні та деяких компонентів рухової установки.

У липні 2021 року було оголошено про створення безпольотної зони з максимальною протяжністю 760 км. Однак це випробування BrahMos закінчилося невдачею. Але вже через рік було оголошено запуск ракети з "розширеними можливостями". Повідомлялося про успішне випробування на дистанції близько 780 км.

"Протикорабельні варіанти з максимальною дальністю 900 км, коли їх буде випробувано, висунуть на перший план потребу індійського флоту в поліпшенні обізнаності про морський простір і можливості системи ISR", — підсумували оглядачі.

Важливо

В Індії успішно випробували далекобійну версію ракети BrahMos, розроблену з РФ

Раніше ми писали про те, що індійська збройова компанія BrahMos Aerospace оголосила про бажання продавати свої крилаті ракети в Росію. Своєю чергою Москва зацікавлена в такому виді озброєння, оскільки залп із п'яти або шести ракет практично неможливо перехопити.