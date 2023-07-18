Акт відчаю: військові експерти з'ясовували, навіщо Росії потрібні індійські ракети BrahMos

Москва зацікавлена в BrahMos, бо залп із п'яти або шести ракет практично неможливо перехопити. Однак експерти зазначили, що швидкісні характеристики і мала висота польоту BrahMos все ж не гарантують їхню 100% ефективність.

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Індійська збройова компанія BrahMos Aerospace оголосила про бажання продавати свої крилаті ракети BrahMos в Росію. Однак для Москви було б дивним їх купувати, оскільки РФ сама бере участь у їх виробництві, і до того ж вони коштують набагато дорожче за вітчизняні "Калібри". Про те навіщо можуть знадобитися індійські ракети BrahMos Збройним силам РФ з'ясовували польські експерти з Defence 24.

Автори публікації зазначили, що для росіян було б дивним закуповувати BrahMos, з урахуванням специфіки застосування цього виду озброєння. Наприклад, якщо йдеться про модель BrahMos PJ-10, то це надзвукова протикорабельна ракета, тому її застосування в контексті російсько-української війни залишається під питанням. Крім того, російські збройні сили мають у розпорядженні ракети "Калібр", які й використовуються для ударів по Україні.

Сенс придбання російською стороною BrahMos може полягати в тому, що, за словами розробників, ці ракети практично неможливо перехопити.

Ракета BrahMos-А повітряного базування

"Ці ракети діють на малій висоті та на дуже високій швидкості. Захиститися від них буде складно. Надзвукову крилату ракету буквально неможливо перехопити. Але навіть якщо вдасться перехопити одну, дві або три ракети, то ви не перехопите залп із чотирьох, п'яти, шести ракет", — пишуть польські експерти.

Тим часом індійська ракета коштує набагато дорожче за "Калібр" через самонавідну радіолокаційну боєголовку, яка до того ж займає багато місця і важить стільки, що вага боєголовки не перевищує 200 кг. У підсумку ціна BrahMos може перевищувати російську ракету втричі, зазначили експерти.

Чи справді РФ потребує BrahMos

Однак, судячи з усього, російська сторона може потребувати ракет BrahMos через дефіцит "Калібрів" та "Іскандерів". Про це свідчить той факт, що росіяни не гребують завдавати ударів по наземних цілях протикорабельними П-800 "Онікс" і ракетами ЗРК С-300, призначеними для знищення повітряних цілей.

Водночас експерти підкреслили, що швидкісні характеристики і мала висота польоту BrahMos не гарантують 100% ефективність цього виду озброєння. Виною тому — наявність у ЗСУ сучасних комплексів ППО.

Характеристики ракети BrahMos

"Дійсно, західні зенітні комплекси довели свою ефективність не тільки проти "Оніксів", а й проти гіперзвукових ракет "Кинджал", які принаймні втричі швидші", — вважають експерти.

Але для росіян це не має значення, підсумували автори матеріалу, оскільки вони сподіваються, що велика кількість ракет зможе прорвати повітряну оборону України. До всього іншого західні країни в якийсь момент, можливо, будуть змушені скоротити свою допомогу в галузі постачання боєприпасів до ЗРК.

Нагадаємо, керівник BrahMos Aerospace Атул Дінкар Ране 16 липня заявив, що Росія постійно розглядається як потенційний покупець ракет BrahMos. При цьому він уточнив, що угода можлива тільки після "закінчення нинішньої ситуації в Європі".