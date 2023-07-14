В Індії заявили про намір продати РФ перспективні крилаті ракети BrahMos

Генеральний директор компанії-виробника Атул Дінкар Ране наголосив, що угода може відбутися тільки після того, як у Європі "закінчиться нинішня ситуація".

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Індійська оборонна компанія BrahMos Aerospace заявила про свій намір продати Росії перспективні крилаті ракети BrahMos. Про це повідомив генеральний директор компанії Атул Дінкар Ране в ексклюзивному інтерв'ю виданню The Week. При цьому він наголосив, що це станеться після того, як "закінчиться нинішня ситуація в Європі".

Ране заявив, що його компанія активно вивчає російський ринок як потенційного покупця ракет BrahMos. Він також наголосив на стратегічній цінності придбання цих ракет, особливо у світлі поточної геополітичної ситуації.

Що відомо про ракети BrahMos

Сімейство крилатих ракет BrahMos включає в себе різні типи: ракети повітряного базування, протикорабельні ракети, ракети наземного базування, ракети класу "земля-земля" і ракети підводного базування.

Ця зброя, спільно розроблена Індією і Росією, перебуває на озброєнні з листопада 2005 року і наразі розгорнута в індійських сухопутних військах, ВМС і ВПС. Крім того, нещодавно замовлення на ці ракети розмістила морська піхота Філіппін.

Технічні характеристики: маса ракети — 3 000 кг, довжина — 8,4 м, діаметр становить 0,6 м, що забезпечує відмінні аеродинамічні характеристики. Маса боєголовки — до 300 кг.

Завдяки потужному двигуну, що складається з твердопаливного ракетного прискорювача на першому ступені та рідинного реактивного двигуна на другому ступені, BrahMos досягає максимальної швидкості 3 Маха (3 700 км/год).

Однією з ключових особливостей ракети BrahMos є її дальність, яка залежить від платформи запуску. Корабельний і наземний варіанти мають дальність понад 500 км, а ракета повітряного базування — 450-500 км. Ракета летить на висоті 3-4 м, забезпечуючи виняткову точність і маневреність. Стеля польоту досягає висоти 15 км, що дає змогу долати різні перешкоди.

Розробники стверджують, що BrahMos забезпечує точність з імовірністю кругової помилки в 1 м. Це досягається за рахунок навігаційної системи, а також супутникової (SatNav) та інерціальної системи наведення. На завершальному етапі траєкторії вмикається активна радіолокаційна система самонаведення, що забезпечує точне захоплення цілі.

Вартість ракети BrahMos становить близько 3,5 млн доларів США, а варіант підвищеної дальності BrahMos-ER — близько 4,85 млн доларів.

Раніше ми писали про випробування надзвукової крилатої ракети BrahMos, які були проведені наприкінці грудня минулого року. Пресслужба ВПС Індії тоді повідомила, що в Бенгальській затоці літак Су-30МКІ провів успішний запуск ракети BrahMos класу "повітря — земля" збільшеної дальності.