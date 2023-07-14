В Индии заявили о намерении продать РФ перспективные крылатые ракеты BrahMos

Генеральный директор компании-производителя Атул Динкар Ране подчеркнул, что сделка может состояться только после того, как в Европе "закончится нынешняя ситуация".

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Индийская оборонная компания BrahMos Aerospace заявила о своем намерении продать России перспективные крылатые ракеты BrahMos. Об этом сообщил генеральный директор компании Атул Динкар Ране в эксклюзивном интервью изданию The Week. При этом он подчеркнул, что это произойдет после того, как "закончится нынешняя ситуация в Европе".

Ране заявил, что его компания активно изучает российский рынок в качестве потенциального покупателя ракет BrahMos. Он также отметил стратегическую ценность приобретения этих ракет, особенно в свете текущей геополитической ситуации.

Что известно о ракетах BrahMos

Семейство крылатых ракет BrahMos включает в себя различные типы: ракеты воздушного базирования, противокорабельные ракеты, ракеты наземного базирования, ракеты класса "земля-земля" и ракеты подводного базирования.

Это оружие, совместно разработанное Индией и Россией, состоит на вооружении с ноября 2005 года и в настоящее время развернуто в индийских сухопутных войсках, ВМС и ВВС. Кроме того, недавно заказ на эти ракеты разместила морская пехота Филиппин.

Технические характеристики: масса ракеты — 3 000 кг, длина — 8,4 м, диаметр составляет 0,6 м, что обеспечивает отличные аэродинамические характеристики. Масса боеголовки — до 300 кг

Благодаря мощному двигателю, состоящему из твердотопливного ракетного ускорителя на первой ступени и жидкостного реактивного двигателя на второй ступени, BrahMos достигает максимальной скорости 3 Маха (3 700 км/ч).

Одной из ключевых особенностей ракеты BrahMos является ее дальность, которая зависит от платформы запуска. Корабельный и наземный варианты имеют дальность более 500 км, а ракета воздушного базирования — 450-500 км. Ракета летит на высоте 3-4 м, обеспечивая исключительную точность и маневренность. Потолок полета достигает высоты 15 км, что позволяет преодолевать различные препятствия.

Разработчики утверждают, что BrahMos обеспечивает точность с вероятностью круговой ошибки в 1 м. Это достигается за счет навигационной системы, а также спутниковой (SatNav) и инерциальной системы наведения. На завершающем этапе траектории включается активная радиолокационная система самонаведения, обеспечивающая точный захват цели.

Стоимость ракеты BrahMos составляет около 3,5 млн. долларов США, а вариант повышенной дальности BrahMos-ER — около 4,85 млн. долларов.

Ранее мы писали об испытании сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos, которые были проведены в конце декабря прошлого года. Пресс-служба ВВС Индии тогда сообщила, что в Бенгальском заливе самолет Су-30МКИ провел успешный запуск ракеты BrahMos класса "воздух — земля" увеличенной дальности.