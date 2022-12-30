Успешно поразила корабль: Индия испытала сверхзвуковую ракету BrahMos увеличенной дальности

Тестовый запуск провели в Бенгальском заливе. Истребитель Су-30МКИ запустил крылатую ракету с дальностью 450 км, созданную совместно с российскими разработчиками.

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Военно-воздушные силы Индии в четверг, 29 декабря, провели испытания сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos ("Брамос") класса "воздух — земля" увеличенной дальности с истребителя Су-30МКИ. Об этом в Twitter сообщила пресс-служба ВВС.

"ВВС успешно запустили ракету BrahMos Air Launched увеличенной дальности", — в частности, проинформировало командование.

Как уточняется, испытание прошло в Бенгальском заливе. Запущенная с истребителя Су-30МКИ сверхзвуковая крылатая ракета с дальностью 450 км поразила мишень "корабль".

"Увеличенная дальность полета BrahMos в сочетании с высокими характеристиками Су-30МКИ придает стратегическое превосходство ВВС и позволяет им иметь боевое преимущество в будущих боевых действиях", — передает слова командования Военно-воздушных сил газета Times of India.

Как пишут журналисты, испытания ракеты, которая летит в три раза быстрее скорости звука, стали вторыми по счету после ее модернизации с первоначальной 290-километровой дальности.

BrahMos (также известна как PJ-10) — это сверхзвуковая противокорабельная ракета, разработанная совместно российской военно-промышленной корпорацией "НПО машиностроения" и Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO) Министерства обороны Индии.

За основу взята советская сверхзвуковая противокорабельная крылатая ракета П-800 Оникс.

Напомним, 9 декабря в США испытали новую гиперзвуковую ракету AGM-183A ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon). Пуск ракеты проводился бомбардировщиком B-52H Stratofortress.

В октябре Турция провела успешные испытания баллистической ракеты Tayfun, разработанной компанией Roketsan. Полет занял 458 секунд на дистанцию 561 км. Это первая баллистическая ракета малой дальности, разработанная в Турции.

После этого российский политолог и бывший депутат Госдумы Семен Багдасаров в программе у Владимира Соловьева заявил, что Россия должна пересмотреть свои отношения с Турцией, со стороны которой якобы исходит угроза.