"Надо пересмотреть отношения": в РФ говорят об угрозе для Крыма со стороны Турции (видео)

Российский политолог, бывший депутат Госдумы Семен Багдасаров в программе у Соловьева заявил, что Турция провела испытания ракеты "Тайфун" и запустила ее в сторону Синопа, откуда до Севастополя всего 300 км.

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Российский политолог и историк, бывший депутат Госдумы Семен Багдасаров считает, что Россия должна пересмотреть свои отношения с Турцией, со стороны которой якобы исходит угроза. Об этом он заявил в эфире пропагандистской передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым", выходящей на телеканале "Россия-1".

"Это опаснейшая тенденция. Нам надо посмотреть иначе на содружество с Турцией. Я много раз говорил [об этом]", –– в частности, сказал Багдасаров.

18 октября в Турции провели испытание ракеты Tayfun ("Тайфун"). Она успешно поразила цель на расстоянии 561 км за 458 секунд. Как уточняется, ракету выпустили из района города Ризе на военный объект возле Синопа в северной части страны.

"Как вы думаете, в какую сторона она [ракета] полетела? Она полетела не в сторону Эгейского моря, не в сторону Средиземного моря и не на внутренних территориях Турции. Она полетела в Ризе, который расположен рядом с Синопом", –– прокомментировал Багдасаров.

При это он подчеркнул, что расстояние от Синопа до Севастополя –– 300 км.

Российской политолог не в первый раз говорит о предполагаемой угрозе для России со стороны Турции.

"Да какие партнерские отношения? Вспомните, сколько у нас было конфликтов с Турцией. Исторические войны. В новейшей истории у нас конфликт из-за Сирии. Турки оккупируют значительную часть Северной Сирии, житницы страны, долины Евфрата", –– говорил он в интервью 2 июля.

По его словам, Анкара и президент Реджеп Тайип Эрдоган в частности строят собственные планы на оккупированный Россией Крымский полуостров. И по этой причине стране-агрессору якобы надо остерегаться Турции.

Напомним, в Анкаре признали невозможность ближайшей встречи Зеленского и Путина. Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын отметил, что приглашение Эрдогана встретиться лидерам двух стран еще остается в силе, однако такая встречи невозможна после аннексии украинских территорий.