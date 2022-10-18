В Анкаре признали невозможность ближайшей встречи Зеленского и Путина

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын отметил, что приглашение Эрдогана встретиться лидерам двух стран еще остается в силе, однако такая встречи невозможна после аннексии украинских территорий.

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Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что на сегодняшний день не существует предпосылок для встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом 18 октября сообщил телеканал A Haber.

В то же время Калын отметил, приглашение турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана остается в силе.

"После решения об аннексии Путин благосклонно относится к встрече, но украинская сторона справедливо говорит, что мы не встретимся до окончания аннексии. Подчеркиваю, что решение будет найдено в рамках территориальной целостности Украины", — подчеркнул политик.

Калым также добавил, что Турция — единственная страна, которая прилагает усилия к тому, чтобы прекратить войну. Другие же политики полагают, что необходимо сломать военную мощь Москвы, что только затянет военные действия в Украине, убеждены в Анкаре.

"Есть такой подход: давайте сломаем России руки и крылья и ослабим ее мощь. Это только продлит войну", — комментирует Калым.

Напомним, президент Турции Эрдоган 26 сентября заявил, что Анкара считает своей целью организовать в скорейшие сроки встречу лидеров Украины и России. При этом глава МИД Турции отметил, что войну в Украине следует остановить, заключив справедливый мир прежде всего для Киева.

Однако украинский президент Владимир Зеленский переговоры с Путиным он вести не собирается, поскольку считает его неадекватным человеком и террористом по своей сути.

"Мы реально имеем дело с не совсем уже адекватными людьми и договариваться с неадекватными людьми сложно", — сказал Зеленский в интервью немецкому телеканалу ZDF.

Ранее, президент Украины Владимир Зеленский назвал окружение Путина "щенками", которые угрожают ядерной войной. Глава государства отметил, что ядерные угрозы из Кремля звучат после того, как там "выпьют по 50 грамм".

Выступая перед делегатами ПАСЕ 13 октября Зеленский заявил, что дипломатические отношения с Россией в нынешних условия невозможны. По словам украинского президента никакой дипломатии со страной, которая убивает и захватывает чужие территории быть не может.