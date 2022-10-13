Изоляция России: Зеленский заявил, что дипломатии с РФ быть не может (видео)

Украинский президент убежден, что дипломатическая изоляция России — это важное давление со стороны международного сообщества.

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Президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед депутатами ПАСЕ, заявил, что в нынешних условия дипломатические отношения с Россией невозможны. По его словам, никакой дипломатии со страной, которая убивает, захватывает и не уважает международное право, быть не может.

"Дипломатия — самый мощный инструмент, когда не работает оружие. Дипломатии сегодня с Россией быть не может. Не может быть такой дипломатии, которая была. Не может быть уважения к руководству, которое убивает, захватывает, не уважает международное право", — сказал Зеленский.

Зеленский отметил не может быть такой ситуации, когда ведущие мировые государства поддерживают территориальную целостность Украины и изолируют Россию, а некоторые ведут с агрессором диалог, словно ничего не произошло.

"Поэтому мне кажется, что на сегодня дипломатическая изоляция России — это важное давление", — сказал президент.

По мнению украинского лидера, россияне должны понимать, что война в нашей стране происходит из-за действий того руководства, которое они выбрали.

Также глава государства подчеркнул, что Москва отвергает какой бы то ни был настоящий диалог с Киевом и разговаривает только на языке террора. И этот факт следует признавать на всех уровнях, в том числе на политическом и юридическом. В связи с этим ПАСЕ может предоставится возможность стать первой международной организацией, которая определит Россию, как террористическое государство.

[ + – ] Выступление президента Зеленского перед депутатами ПАСЕ

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 11 октября выступил на саммите G7, в ходе которого попросил мировых лидеров усилить украинскую систему ПВО и ужесточить санкционное давление на Россию. Глава государства предложил странам "Большой семерки" формулу мира, которая включает в себя обеспечение воздушного щита для Украины.

Президент США Джо Байден 12 октября потребовал от Зеленского не критиковать те объемы поставок американского вооружения, которые предоставляются Украине. Глава Белого дома отметил, что ему будет трудно просить деньги у Конгресса, если Зеленский покажет неблагодарность и продолжит говорить, что этого мало.