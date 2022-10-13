Ізоляція Росії: Зеленський заявив, що дипломатії з РФ бути не може (відео)

Український президент переконаний, що дипломатична ізоляція Росії — це важливий тиск з боку міжнародної спільноти.

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Президент України Володимир Зеленський, виступаючи перед депутатами ПАРЄ, заявив, що за нинішніх умов дипломатичні відносини з Росією неможливі. За його словами, жодної дипломатії з країною, яка вбиває, захоплює та не поважає міжнародне право, бути не може.

"Дипломатія — найпотужніший інструмент, коли не працює зброя. Дипломатії сьогодні з Росією бути не може. Не може бути такої дипломатії, яка була. Не може бути поваги до керівництва, яке вбиває, захоплює, не поважає міжнародне право", — сказав Зеленський.

Зеленський зазначив, що не може бути такої ситуації, коли провідні світові держави підтримують територіальну цілісність України та ізолюють Росію, а деякі ведуть з агресором діалог, наче нічого не сталося.

"Тому мені здається, що на сьогодні дипломатична ізоляція Росії — це важливий тиск", — сказав президент.

На думку українського лідера, росіяни мають розуміти, що війна в нашій країні відбувається через дії того керівництва, яке вони обрали.

Також глава держави підкреслив, що Москва відкидає будь-який справжній діалог з Києвом і розмовляє лише мовою терору. І цей факт слід визнавати на всіх рівнях, зокрема на політичному та юридичному. У зв'язку з цим ПАРЄ може надати можливість стати першою міжнародною організацією, яка визначить Росію як терористичну державу.

[ + – ] Виступ президента Зеленського перед депутатами ПАРЄ

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 11 жовтня виступив на саміті G7, під час якого попросив світових лідерів посилити українську систему ППО та посилити тиск на санкцію на Росію. Глава держави запропонував країнам "Великої сімки" формулу миру, яка включає забезпечення повітряного щита для України.

Президент США Джо Байден 12 жовтня вимагає від Зеленського не критикувати ті обсяги поставок американського озброєння, які надаються Україні. Глава Білого дому зазначив, що йому буде важко просити гроші у Конгресу, якщо Зеленський покаже невдячність та продовжить говорити, що цього замало.