Потрібні ППО, санкції та контроль над Білоруссю: Зеленський виступив на екстреному саміті G7 (відео)

Президент попросив лідерів "Великої сімки" наростити допомогу Україні та підтримати проєкт гарантій безпеки держави.

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Президент України Володимир Зеленський під час виступу на саміті "Великої сімки" у вівторок, 11 жовтня, попросив світових лідерів посилити українську систему протиповітряної оборони, збільшити тиск на санкцію на Росію та забезпечити моніторингову місію на кордоні з Білоруссю. Відео виступу було опубліковано на YouTube-каналі глави держави.

Зеленський повідомив лідерам G7, що відучора війська РФ застосували по території України вже понад сотню крилатих ракет і десятки різних дронів, включаючи іранські Shahed-136. Також президент згадав диверсії проти "Північних потоків" у Балтійському морі, продовольчу й енергетичну кризи, звинувативши в них державу-агресора.

Далі президент заявив, що пропонує главам семи держав "формулу миру", один із пунктів якого включає забезпечення повітряного щита для України. Зеленський подякував канцлеру ФРН Олафу Шольцу за прискорення постачання систем ППО IRIS-T, а також президенту США Джо Байдену за рішення надати відповідну техніку Україні. Водночас глава держави зазначив, що Україна потребує ще більшої допомоги для формування надійного захисту неба від російських ракет і дронів.

"Я б просив, щоб наші міністри оборони обговорили це завтра у форматі "Рамштайну". Пане Президенте Франції! Пане Прем'єр-міністре Італії! Ми дуже чекаємо на постачання систем SAMP/T. І, за можливості, вони потрібні вже найближчими місяцями", — сказав Зеленський, додавши, що країни "Великої сімки" також мають фінансово підтримати створення повітряного щита для України.

Другим пунктом "формули миру", за словами Зеленського, є захист територіальної цілісності України за допомогою покарання РФ за фейкові референдуми та захоплення української території. Йдеться, насамперед, про новий санкційний пакет. Зеленський зазначив, що попереднього, восьмого пакету обмежень виявилося замало, щоб стримати агресію РФ, тому "Група семи" має відповідати Кремлю симетрично. Наприклад, коли Кремль атакує енергетичний сектор — блокуватиме його енергетичний сектор, зазначив глава української держави.

"Потрібна жорстка цінова стеля для експорту нафти й газу з Росії — нуль прибутку для держави-терориста", — зазначив Зеленський.

Президент додав, що "Велика сімка" також має підтримати представлений нещодавно Офісом президента проєкт гарантій безпеки України — Kyiv Security Compact.

Крім цього, Зеленський додав, що територія сусідньої Білорусі вже застосовується для ударів по Україні, і загроза більшого залучення республіки у війну зростає. На думку президента, на українсько-білоруському кордоні має бути розміщена місія міжнародних спостерігачів, щоб вони проводили моніторинг ситуації з безпекою в регіоні.

"Формат може бути розроблений нашими дипломатами. І я прошу вас на рівні "Групи семи" підтримати цю нашу ініціативу", — сказав Зеленський.

Президент України виступав на саміті перед лідерами "Великої сімки" в режимі відеоконференції. Також на зустрічі були канцлер Німеччини Олаф Шольц, який і ініціював проведення екстреного заходу, президент США Джо Байден, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі, прем'єр-міністерка Великобританії Ліз Трасс і глава уряду Японії Кісіда Фуміо.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс розгляне можливість надати Україні більше систем протиповітряної оборони через масові атаки з боку Росії.