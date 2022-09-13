Гарантії безпеки для України: де підпишуть документ (відео)

Документ, який має надати нашій країні гарантії безпеки, презентували голова Офісу президента Андрій Єрмак і 12-ий Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.

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Документ щодо гарантій безпеки України незабаром буде підписаний у столиці України. На цьому наголосив глава Офісу президента України Андрій Єрмак під час брифінгу після презентації договору, повідомляє кореспондент Фокусу.

У вівторок, 13 вересня, Єрмак разом із 12-им Генеральним секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном презентував документ журналістам і широкому загалу.

Конкретних проміжків часу, коли відбудеться підписання документа, Єрмак не назвав. Він лише запевнив журналістів, що фахівці вже розпочали роботу над текстом відповідного документа.

Глава ОПУ наголосив, що наразі проєкт договору щодо гарантій безпеки для нашої країни — рекомендаційний. Це ще остаточний варіант документа.

"Сьогодні ми презентуємо результат роботи, яка не має прецедентів у новітній історії, як немає прецедентів і акту повномасштабної агресії ядерної держави та члена Ради безпеки ООН проти суверенної європейської держави", — наголосив Єрмак.

Договір щодо гарантій безпеки України: про що в ньому йдеться

Документ отримав попередню назву "Київський договір безпеки". Його проєкт з'явився на сайті Офісу президента України.

Він складається з 10 друкованих аркушів формату А4.

Документ передбачає:

створення спільного договору про стратегічне партнерство, який об'єднає Україну та держави-гаранти;

зобов'язання щодо підтримки Збройних Сил України основною групою союзників;

надання невоєнних гарантій, побудованих навколо санкційних механізмів;

надасть невоєнні гарантії, побудовані навколо санкційних механізмів, і масштабну передачу зброї Україні країнами-союзниками;

інтенсивні тренувальні місії та спільні навчання під егідою Європейського Союзу та НАТО;

превентивні заходи військового, фінансового, інфраструктурного, технічного, інформаційного характеру, щоб уникнути нової агресії;

повноцінний санкційний пакет проти країни-агресора.

Державами-гарантами безпеки для України, зі свого боку, виступатимуть:

США;

Великобританія;

Канада;

Польща;

Італія;

Німеччина;

Франція;

Австралія;

Туреччина.

"Ухвалення цих рекомендацій дасть потужний сигнал Володимиру Путіну. Це продемонструє, що наша відданість Україні не похитнеться, що його війна марна", — сказав колишній генеральний секретар НАТО.

Нагадаємо, раніше Єрмак розповів, чому майбутня угода про гарантії безпеки працюватиме. За словами голови ОП, договір будується на необхідності дотримуватися зобов'язань, але якщо хтось із країн гарантів відмовиться виконувати умови, то це зроблять інші.

Також Фокус писав про те, як документально може бути оформлене завершення російсько-української війни. Договір про гарантії безпеки для України й окремий двосторонній договір між Україною та РФ — так, на думку Володимира Зеленського, можуть бути оформлені підсумкові документи про завершення російсько-української війни.