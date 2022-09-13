Гарантии безопасности для Украины: где подпишут важный документ (видео)

Документ, который должен предоставить нашей стране гарантии безопасности, презентовали глава Офиса президента Андрей Ермак и 12-й Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

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Документ по гарантиям безопасности Украины в скором времени будет подписан в столице Украины. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак во время брифинга после презентации договора, сообщает корреспондент Фокуса.

Во вторник, 13 сентября, Ермак вместе с 12-й Генеральным секретарем НАТО Андерс Фог Расмуссеном презентовал документ журналистам и широкой общественности.

Конкретных временных промежутков, когда состоится подписание документа, Ермак не назвал. Он лишь заверил журналистов, что специалисты уже начали работу над текстом соответствующего документа.

Глава ОПУ подчеркнул, что на данный момент проект договора по гарантиям безопасности для нашей страны — рекомендательный. Это еще не окончательный вариант документа.

"Сегодня мы презентуем результат работы, не имеющей прецедентов в новейшей истории, как нет прецедентов и акт полномасштабной агрессии ядерного государства и члена Совбеза ООН против суверенного европейского государства", — подчеркнул Ермак.

Договор по гарантиям безопасности Украины: о чем в нем говорится

Документ получил предварительное название "Киевский договор безопасности". Его проект появился на сайте Офиса президента Украины.

Он состоит из 10 печатных листов формата А4.

Документ предусматривает:

создание совместного договора о стратегическом партнерстве, который объединит Украину и государства-гаранты;

обязательства по поддержке Вооруженных Сил Украины основной группой союзников;

предоставление невоенных гарантий, построенные вокруг санкционных механизмов;

предоставит невоенные гарантии, построенные вокруг санкционных механизмов и масштабную передачу оружия Украине странами-союзниками;

интенсивные тренировочные миссии и совместные учения под эгидой Европейского Союза и НАТО;

превентивные меры военного, финансового, инфраструктурного, технического, информационного характера во избежание новой агрессии;

полноценный санкционный пакет против страны-агрессора.

Государствами-гарантами безопасности для Украины в свою очередь выступят:

США;

Великобритания;

Канада;

Польша;

Италия;

Германия;

Франция;

Австралия;

Турция.

"Принятие этих рекомендаций даст мощный сигнал Владимиру Путину. Это продемонстрирует, что наша преданность Украине не пошатнется, что его война бесполезна", — сказал бывший генеральный секретарь НАТО.

Напомним, ранее Ермак рассказал, почему будущее соглашение о гарантиях безопасности будет работать. По словам главы ОП, договор строится на необходимости придерживаться обязательств, но если кто-то из стран гарантов откажется выполнять условия, то это сделают другие.

Также Фокус писал о том, как документально может быть оформлено завершение российско-украинской войны. Договор о гарантиях безопасности для Украины и отдельный двусторонний договор между Украиной и РФ, — так, по мнению Влдимира Зеленского, могут быть оформлены итоговые документы о завершении российско-украинской войны.