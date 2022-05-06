Ермак рассказал, почему будущее соглашение о гарантиях безопасности будет работать

По словам главы ОП, договор строится на необходимости придерживаться обязательств, но если кто-то из стран гарантов откажется выполнять условия, то это сделают другие.

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Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, почему будущий договор о гарантиях безопасности для Украины будет работать в случае повторного нападения России. По его словам, соглашение строится на необходимости придерживаться обязательств, однако если кто-то из стран-гарантов откажется выполнять их, то это сделают другие. Об этом Ермак рассказал в интервью "РБК-Украина".

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Чиновник заявил, что все международные отношения строятся на норме римского права — "договоры должны выполнятся". Он добавил, что Киев настаивает на юридических обязательствах и невозможности пересмотреть соглашение в случае смены правительств и курсов в странах.

"И чтобы взаимная ответственность гарантов служила дополнительным фактором, как нашей безопасности, так и Европы в целом", — сказал глава ОП.

Андрей Ермак также рассказал, что если кто-то из гарантов безопасности откажется выполнять свои обязательства, то при таких жестких условиях это сделают другие страны-гаранты.

"В любом случае, учитывая уроки Будапештского меморандума, стержень нашей безопасности — это мощные вооруженные силы, это сильная, разветвленная и встроенная в мировую экономику", — подытожил он.

На каком этапе соглашение о будущих гарантиях безопасности

По словам Андрея Ермака, работа над будущим соглашением о гарантиях безопасности идет постоянно. Он рассказал, что консультации идут на уровне глав государств, советников по вопросам национальной безопасности, а также Министерства иностранных дел. Окончательный формат еще в процессе согласования. Глава ОП также рассказал, что договор о гарантиях может быть как один, так и с каждой отдельной страной, если какие-то моменты будут касаться исключительно двухсторонних отношений. А гарантами для Украины готовы стать США, Великобритания, Франция, Германия, Турция, Польша, Италия и многие другие.

Какими будут гарантии для Украины

Андрей Ермак заявил, что гарантиями для нашего государства должны быть в виде поставок вооружения, санкций против России, финансовой помощи, вопросов кибербезопасности, обмена разведывательными данными и другой помощи.

"В разных странах очень разные законодательства, а мы хотим, чтобы будущие соглашения прошли процедуру ратификации. Окончательный формат еще в процессе согласования. Но на 72-й день войны мы точно понимаем, в течение какого срока, что нам необходимо, в каких объемах", — добавил Ермак.

Напомним, Андрей Ермак рассказал, что судьба Крыма и ОРДЛО должна решаться на встрече Зеленского и Путина. По его словам, сейчас первоочередная задача — вернуть армию России на границы, которые были до 23 февраля. Он отметил, что президент Украины готов садится за стол переговоров.

5 мая спикер Владимир Зеленского Сергей Никифоров рассказал, что мирные переговоры Украины и России приостановились. По его словам, члены делегаций в любой момент могут созвать очередной раунд переговоров. Однако это происходит из-за того, что все вопросы в рамках этих полномочий были решены.