Переговоры между Украиной и РФ на паузе, — Никифоров

В ходе общения с журналистами пресс-секретарь президента заявил, что влияние премьер-министра Великобритании на руководство Украины слишком преувеличено.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров рассказал о ходе переговоров официальных делегаций Украины и России относительно прекращения военной агрессии РФ. Об этом информирует издание "Страна".

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

В комментарии изданию Никифоров раскритиковал журналистов "Украинской правды", которые опубликовали статью о будущем переговоров между Украиной и Россией.

"Насчет этой публикации и предыдущей публикации этого издания могу сказать, что журналисты "промахнулись". Либо это просто ошибка, либо у них неверные источники, которые на самом деле далеки от переговорного процесса, либо это сознательная манипуляция", — заявил он.

При этом Никифоров отметил, что переговорный процесс между Украиной и Россией действительно приостановлены. По его словам, члены контактной группы регулярно общаются и могут созвать очередной раунд переговоров в любой момент, однако этого не происходит из-за того, что все вопросы в рамках их полномочий уже были решены.

"Теперь остаются самые сложные и принципиальные решения — по гарантиям безопасности и территориальной целостности Украины. Договориться по ним могут только президенты", — уточнил он.

При этом Никифоров добавил, что Владимир Зеленский регулярно говорит о желании сесть за стол переговоров с президентом России Путиным, однако эти инициативы не находят отклика в Москве.

Напомним, в сети распространилась информация, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон убедил Зеленского не подписывать никаких документов с президентом России Владимиром Путиным. По словам человека из окружения президента Украины, власти Великобритании отказались подписывать с Путиным какие-либо соглашения о гарантиях безопасности, так как "он все равно всех кинет".