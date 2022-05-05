Переговори між Україною та РФ на паузі, — Никифоров

Під час спілкування з журналістами речник президента заявив, що вплив прем'єр-міністра Великобританії на керівництво України надто перебільшений.

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Прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров розповів про перебіг переговорів офіційних делегацій України та Росії щодо припинення військової агресії РФ. Про це повідомляє видання "Страна".

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У коментарі виданню Никифоров розкритикував журналістів "Української правди", які опублікували статтю про майбутнє переговорів між Україною та Росією.

"Щодо цієї публікації та попередньої публікації цього видання можу сказати, що журналісти "промахнулися". Або це просто помилка, або в них неправильні джерела, які насправді далекі від переговорного процесу, або це свідома маніпуляція", — заявив він.

При цьому Никифоров зазначив, що переговорний процес між Україною та Росією справді припинено. За його словами, члени контактної групи регулярно спілкуються та можуть скликати черговий раунд переговорів у будь-який момент, проте цього не відбувається через те, що всі питання в межах їхніх повноважень уже було вирішено.

"Тепер залишаються найскладніші та найважливіші рішення — щодо гарантій безпеки та територіальної цілісності України. Домовитися щодо них можуть лише президенти", — уточнив він.

При цьому Никифоров додав, що Володимир Зеленський регулярно говорить про бажання сісти за стіл переговорів із президентом Росії Путіним, проте ці ініціативи не знаходять відгуку в Москві.

Нагадаємо, у мережі поширилася інформація, що прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон переконав Зеленського не підписувати жодних документів із президентом Росії Володимиром Путіним. За словами людини з оточення президента України, влада Великобританії відмовилася підписувати з Путіним будь-які угоди про гарантії безпеки, оскільки "він усе одно всіх кине".