Джонсон переконав Зеленського "дотиснути" Путіна, а не вести з ним переговори, — ЗМІ

За словами людини з оточення президента України, влада Великобританії відмовилася підписувати з Путіним будь-які угоди про гарантії безпеки, оскільки "він все одно всіх кине".

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Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон переконав президента України Володимира Зеленського "дотиснути" російського лідера Путіна і не підписувати з ним єдиної угоди, що враховує пункт про гарантії безпеки для української держави, оскільки президент РФ "все одно всіх кине". Про це в четвер, 5 травня, повідомляє видання "Українська правда" із посиланням на людину з близького оточення Зеленського.

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У матеріалі йдеться про те, що після того, як українська та російська делегація за підсумками переговорів у Стамбулі приблизно узгодили проєкт майбутнього мирного договору між країнами, Джонсон 9 квітня несподівано прилетів у Київ.

"Джонсон привіз у Київ два прості меседжі: Путін — воєнний злочинець, його треба дотискати, а не домовлятися з ним. І другий — якщо ви готові з ним підписувати будь-які угоди про гарантії, то ми — ні. З вами можемо, але не з ним, він все одно всіх кине", — переказала суть візиту британського прем'єра людина з оточення Зеленського.

Уже 12 квітня, через три дні після того, як Джонсон провів переговори з українським президентом, російський лідер Володимир Путін публічно визнав, що переговорний процес зайшов у глухий кут.

"Київ відійшов від стамбульських домовленостей, тепер уже вимоги безпеки — це одне, а питання регулювання відносин щодо Донбасу та Криму із Севастополем виносяться за межі цих домовленостей", — сказав Путін за підсумками зустрічі з главою Білорусі Олександром Лукашенком.

За даними видання, ще через три дні в Київ знову приїхав посередник у переговорах із Кремлем, бізнесмен Роман Абрамович, а Зеленський у процесі спілкування з українськими медіа офіційно заявив, що угод безпеки з Росією може бути дві: одна стосуватиметься співіснування України з РФ, а друга — виключно гарантій безпеки.

"Москва хотіла б мати один договір, в якому є вирішення всіх питань. Проте всі не зовсім бачать себе за одним столом з РФ. Для них гарантії безпеки для України — це одне питання, а домовленості з РФ — це інше питання. Росія хоче, щоб усе було в одному документі, а люди кажуть: вибач, бачили, що було в Бучі, обставини змінюються", — сказав Зеленський.

Після цього двосторонній переговорний процес щодо припинення війни РФ проти України став на паузу, йдеться у публікації.

Нагадаємо, у проєкті мирної угоди, який українська делегація передала Росії 29 березня, йдеться про можливість відмови України від прагнення вступити до НАТО в обмін на забезпечення гарантій безпеки держави з боку низки держав. Про готовність стати гарантами вже заявили, наприклад, Туреччина, Франція і Німеччина. З кінця березня нових раундів переговорів не проводилось.

Водночас, віцепрем'єрка — міністриня з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в інтерв'ю виданню El Pais від 3 травня запевнила, що держава не відмовляється від курсу на вступ до Альянсу.

Крім цього, Фокус повідомляв, що Зеленський не заперечує вихід України з переговорів з РФ через воєнні злочини, які скоюють російські солдати в процесі повномасштабної війни.