"Ризик високий": Зеленський не виключає виходу України з переговорів з РФ (відео)
Під час бесіди з польськими журналістами президент України запевнив, що результату на переговорах з Росією може бути досягнуто лише під час зустрічі лідерів країн.
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Дипломатичний процес між Україною та Росією перебуває на межі зриву. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування із польськими журналістами.
Глава держави зазначив, що процес переговорів із російською стороною надто сповільнився, але Україна близька до того, щоб вийти з нього через поведінку російських військових на окупованих територіях.
"Саме через ті наслідки, які Росія залишає після себе, де б вони не були, а вони приблизно однакові. Таке відчуття, що у них методичка вбивства, і вони однаково діють у тих чи інших територіях, які ми деокупуємо і бачимо наслідки", — сказав президент України.
Володимир Зеленський вважає, що переговорний майданчик у нинішньому вигляді не може бути ефективним, тому він покладає надії на діалог із президентом Росії Володимиром Путіним.
"Коли вони щось підтверджують, наприклад, обмін, я в це не вірю. Вони підтверджують якийсь цивільний обмін, а потім щось зірвалося. Один раз, другий, третій. Це говорить про те, що відповідальність у них несе одна людина. І тому тільки прямі переговори та прямі домовленості про щось будуть виконуватися. Ось моє остаточне розуміння всього цього процесу", — сказав Зеленський.
Раніше Фокус розповідав, що в Офісі Президента України звинуватили російську сторону у зриві евакуації цивільних осіб із Маріуполя. Радник голови ОП Михайло Подоляк припустив, що для ЗС РФ немає різниці, скільки вони вб'ють мирних жителів у Маріуполі. Також у Росії продовжують ігнорувати пропозицію народного депутата України від фракції "Опозиційна платформа "За життя" Віктора Медведчука, який заявив про бажання бути обміняним на захисників та мирних жителів Маріуполя".