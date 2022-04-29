"Ризик високий": Зеленський не виключає виходу України з переговорів з РФ (відео)

Під час бесіди з польськими журналістами президент України запевнив, що результату на переговорах з Росією може бути досягнуто лише під час зустрічі лідерів країн.

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Дипломатичний процес між Україною та Росією перебуває на межі зриву. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування із польськими журналістами.

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Глава держави зазначив, що процес переговорів із російською стороною надто сповільнився, але Україна близька до того, щоб вийти з нього через поведінку російських військових на окупованих територіях.

"Саме через ті наслідки, які Росія залишає після себе, де б вони не були, а вони приблизно однакові. Таке відчуття, що у них методичка вбивства, і вони однаково діють у тих чи інших територіях, які ми деокупуємо і бачимо наслідки", — сказав президент України.

Володимир Зеленський вважає, що переговорний майданчик у нинішньому вигляді не може бути ефективним, тому він покладає надії на діалог із президентом Росії Володимиром Путіним.

"Коли вони щось підтверджують, наприклад, обмін, я в це не вірю. Вони підтверджують якийсь цивільний обмін, а потім щось зірвалося. Один раз, другий, третій. Це говорить про те, що відповідальність у них несе одна людина. І тому тільки прямі переговори та прямі домовленості про щось будуть виконуватися. Ось моє остаточне розуміння всього цього процесу", — сказав Зеленський.

Раніше Фокус розповідав, що в Офісі Президента України звинуватили російську сторону у зриві евакуації цивільних осіб із Маріуполя. Радник голови ОП Михайло Подоляк припустив, що для ЗС РФ немає різниці, скільки вони вб'ють мирних жителів у Маріуполі. Також у Росії продовжують ігнорувати пропозицію народного депутата України від фракції "Опозиційна платформа "За життя" Віктора Медведчука, який заявив про бажання бути обміняним на захисників та мирних жителів Маріуполя".