"Риск высокий": Зеленский не исключает выхода Украины из переговоров с РФ (видео)

В ходе беседы с польскими журналистами президент Украины заверил, что результат на переговорах с Россией может быть достигнут только в ходе встречи лидеров стран.

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Дипломатический процесс между Украиной и Россией находится на грани срыва. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с польскими журналистами.

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Глава государства отметил, что процесс переговоров с российской стороной слишком замедлился, но Украина близка к тому, чтобы выйти из него из-за поведения российских военных на оккупированных территориях.

"Именно из-за тех последствий, которые Россия оставляет после себя, где бы они ни были, а они примерно одинаковы. Такое ощущение, что у них методичка по убийству, и они все одинаково действуют в тех или иных территориях, которые мы деоккупируем и видим последствия", — сказал президент Украины.

Владимир Зеленский считает, что переговорная площадка в нынешнем виде не может быть эффективной, поэтому он возлагает надежды на диалог с президентом России Владимиром Путиным.

"Когда они что-нибудь подтверждают, например, обмен, я в это не верю. Они подтверждают некий гражданский обмен, а потом что-то сорвалось. Один раз, другой, третий. Это говорит о том, что ответственность у них несет один человек. И потому только прямые переговоры и прямые договоренности о чем-то будут выполняться. Вот мое окончательное понимание всего этого процесса", — сказал Зеленский.

Ранее Фокус рассказывал, что в Офисе Президента Украины обвинили российскую сторону в срыве эвакуации гражданских лиц из Мариуполя. Советник главы ОП Михаил Подоляк предположил, что для ВС РФ нет разницы, сколько они убьют мирных жителей в Мариуполе. Также в России продолжают игнорировать предложение народного депутата Украины от фракции "Оппозиционная платформа "За жизнь" Виктора Медведчука, который заявил о желании быть обменянным на защитников и мирных жителей Мариуполя.