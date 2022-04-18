Медведчук просит Зеленского и Путина обменять его на защитников и жителей Мариуполя (видео)

Задержанный нардеп обратил внимание на то, что находящиеся в осаде мирные граждане и военные не могут безопасно покинуть город через гуманитарные коридоры.

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Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук просит президента Украины Владимира Зеленского и своего кума – президента РФ Владимира Путина обменять его на защитников и жителей осажденного Мариуполя. Видеоролик его обращения опубликовала Служба безопасности Украины.

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Гражданcкие и военные, находящиеся в Мариуполе, не имеют возможности для безопасного выхода через гуманитарные коридоры, заявил он.

"Агрессия России вызвала в Мариуполе одну из величайших гуманитарных катастроф. Захватчики бомбят мирное население, блокируют доставку в город гуманитарной помощи, принудительно вывозят украинцев в Россию и сознательно разрушают город", – констатировали в СБУ.

В Мариуполе остались около 120 тыс. мирных жителей, город защищают бойцы полка "Азов" и 36-й бригады морской пехоты, добавили в спецслужбе.

Напомним, что советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович 18 апреля сообщил о задержании "многих людей Медведчука". По его информации, Виктора Медведчука допрашивают украинские правоохранители.

Жена нардепа Оксана Марченко 16 апреля предложила обменять его на британских военных, которые попали в плен к российским оккупантам.

В СБУ говорили, что российские спецслужбы хотели вывезти Медведчука сначала в Приднестровье, а затем — в Москву. Для этого агенты ФСБ, по словам главы СБУ Ивана Баканова, переодели политика в форму ВСУ и в таком виде планировали довезти его до украинской границы.