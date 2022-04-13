Даже фейковых Медведчуков подготовили: в СБУ раскрыли детали задержания кума Путина (видео)

Глава ведомства Иван Баканов рассказал, что сотрудники ФСБ планировали вывезти нардепа на территорию Приднестровья, а оттуда — в Москву.

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Сотрудники Службы безопасности Украины установили, что российские спецслужбы планировали вывезти Виктора Медведчука на территорию Приднестровья, а оттуда — в Москву. Такую информацию опубликовал в Facebook глава СБУ Иван Баканов.

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Руководитель ведомства раскрыл подробности спецоперации по задержанию бывшего лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука. По словам Баканова, это была сложная и небезопасная операция, которая была проведена по распоряжению президента Украины Владимира Зеленского. Глава СБУ отметил, что украинским силовикам противостояли агенты ФСБ, которые пытались вывезти Медведчука из Украины.

"Российские спецслужбы организовали собственную операцию по переправке Медведчука в Приднестровье, а затем — в Москву. К ее реализации привлекли даже представителей преступного мира и коррумпированных стражей порядка", — рассказал Баканов.

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Для осуществления этого плана агенты ФСБ переодели Медведчука в форму украинских военнослужащих и под видом военного ВСУ якобы в сопровождении коллег хотели довезти до украинской границы. Далее планировалось переправить Медведчука на лодке на территорию Приднестровья, где его уже ждала эвакуационная группа спецназовцев ФСБ, сообщил Баканов.

Однако операция провалилась — специалисты СБУ проработали десятки версий и четко определили место эвакуационной группы противника. Чтобы запутать украинских силовиков, агенты ФСБ все время пытались наводить на ложные следы и распространяли ложную информацию о различных местах пребывания Медведчука, а также подготовили двойников — "ложных Медведчуков".

"Это позволило оперативникам и следователям Службы безопасности Украины задержать Медведчука по дороге – во время его выезда из Киевской области. Отмечу, что его сопровождали украинские стражи порядка, которые также будут отвечать за свои действия!" — отметил Баканов.

Ранее сообщалось, что жена Виктора Медведчука, Оксана Марченко, записала видеообращение к президенту Зеленскому, в котором потребовала немедленно освободить ее супруга, "незаконного удерживаемого СБУ". Через некоторое время она также записала обращение к президенту Турции Эрдогану, призвав его "использовать свое влияние" для освобождения своего супруга.

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность обмена Виктора Медведчука на украинских военнопленных. Он отметил, что олигарх не является гражданином России и не имеет никакого отношения к войне в Украине.