Путин отказался от Медведчука. Сдал своего. Скоро всех сдаст

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Скажи Путин: "Да, поменяйте на Медведчука украинских военнопленных" — и тем самым признает свою слабость. Он – не Сталин. Не отказался от родича. Он – всего лишь ВВП. А если он откажется, значит, рухнет его знаменитый "пацанский" принцип: "Путин своих не сдает". Путин в проигрыше в любом случае. Сейчас пришло сообщение, что он отказался от Медведчука: сдает своих. И скоро всех сдаст.

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[ + – ] Президент лично сфотографировал на айфон свой трофей Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал

Фотография взлохмаченного пророссийского олигарха в форме ВСУ и наручниках, кума Путина, лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука облетела все соцсети и таблоиды мира. Под снимком гордо красуется подпись: "Фото Владимира Зеленского". Президент лично сфотографировал на айфон свой трофей. Оно и понятно: эта история началась давно.

Медведчук был обвинен в госизмене в 2021 году. Закрыты подконтрольные ему медиа. Владимир Зеленский для Фокуса написал тогда знаковую колонку: "Минус Медведчук". Кум Путина был взят под домашний арест. Но вся эта атака носила двойственный характер.

Зеленскому даже в США указывали: не личные ли это разборки с конкурентом? ОПЗЖ набрала 13%, заняв второе место после пропрезидентской партии "Слуга народа". А закрытие медведчуковских телеканалов выставлялось как удар по свободе медиа. К тому же Медведчук являлся долгое время мостиком между Украиной и Россией, по которому шел обмен пленными. Другие "мостики" Россия не признавала.

Но 24 февраля 2022 года, начав полномасштабную войну, Путин сам сжег этот мост. Ситуация радикально поменялась: глава ОПЗЖ перешел из разряда "оппозиционный лидер" в категорию "пособник врага". Поняв это, Медведчук в первые дни войны сбежал из под ареста. Учитывая то количество денег, которая Россия в него вкладывала – ему должны были помочь оказаться за кордоном.

За то время когда Медведчук пропал с радаров общественности, выяснились многие нелицеприятные подробности. Например, обнаружен был личный пулмановский спецвагон Медведчука, в котором помимо всякой роскоши была хрустальная посуда с двуглавыми орлами – это уже слишком явное свидетельство преданности государству-агрессору. Вип-предатель.

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Обменяют в Россию или дадут пожизненное. Что будет с Медведчуком после задержания

И вот, спустя месяц после побега — поимка. СБУ отчиталась, что выполняла личный приказ Зеленского по захвату Медведчука.

Президент Зеленский предложил российским властям обменять задержанного на "парней и девушек в русском плену". По его словам, Медведчук скрывался 48 дней и был пойман при попытке покинуть страну.

"Считаю особенно циничным с его стороны использование военного камуфляжа. Пытался так замаскироваться. Что ж, если Медведчук сам выбрал для себя военную форму, он подпадает под правила военного времени" — не без иронии отметил Зеленский.

Российские СМИ сразу же провели исторические параллели между предложением Германии Сталину обменять фельдмаршала Паулюса на сына генсека Якова Сталина. Известен его ответ: "Я солдата на фельдмаршала не меняю". 14 апреля 1943 года, ровно 79 лет назад, Яков был расстрелян в лагере при попытке к бегству.

Что касается Путина, то на вполне резонное предложение Зеленского у него не было достойного ответа. Скажи президент РФ: "Поменяйте на Медведчука украинских военнопленных — он признает свою слабость. Он – не Сталин. Не отказался от родича. Он – всего лишь ВВП. А если он откажется, значит, рухнет его знаменитый "пацанский" принцип: "Путин своих не сдает". Путин в проигрыше в любом случае.

Есть, как ни странно, еще и третий способ, к которому российская сторона уже не раз обращалась в патовых ситуациях. Например, о страшных фотографиях из Бучи они сказали: "Это фейки". И пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию Зеленского со снимком Медведчука в наручниках, уже заявил, что видел фото, но на данный момент не может сказать, насколько оно соответствует действительности. По его словам, публикацию необходимо проверить "в связи с большим количеством фейков".

Виктор Медведчук более четверть века в украинской политике — и вот на 68 году жизни он стал вдруг фейком. Таков итог.

Но вот только что пришло сообщение, Песков передал от Путина: на Медведчука обмена не будет. Значит, своих сдает! И отлично. Скоро всех сдаст.