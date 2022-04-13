Путін відмовився від Медведчука. Здав свого. Скоро всіх здасть

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Скажи Путін: "Так, поміняйте на Медведчука українських військовополонених" — і цим визнає свою слабкість. Він – не Сталін. Не відмовився від родича. Він — лише ВВП. А якщо він відмовиться, значить, звалиться його знаменитий "пацанський" принцип: "Путін своїх не здає". Путін у програші у будь-якому випадку. Наразі надійшло повідомлення, що він відмовився від Медведчука: здає своїх. І скоро всіх здасть.

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[ + – ] Президент особисто сфотографував на айфон свій трофей Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал

Фотографія скуйовдженого проросійського олігарха у формі ЗСУ та наручниках, кума Путіна, лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука облетіла всі соцмережі і таблоїди світу. Під знімком гордо красується підпис: "Фото Володимира Зеленського". Президент особисто сфотографував на айфон свій трофей. Воно й зрозуміло: ця історія розпочалася давно.

Медведчука звинуватили у держзраді 2021 року. Закрили підконтрольні йому медіа. Володимир Зеленський для Фокусу написав тоді знакову колонку: "Мінус Медведчук". Кума Путіна взяли під домашній арешт. Але вся ця атака мала двоїстий характер.

Зеленському навіть у США вказували: чи це не особисті розбірки з конкурентом? ОПЗЖ набрала 13%, посівши друге місце після пропрезидентської партії "Слуга народу". А закриття медведчуківських телеканалів виставлялося як удар по свободі медіа. До того ж Медведчук був довгий час містком між Україною та Росією, яким йшов обмін полоненими. Інші "містки" Росія не визнавала.

Але 24 лютого 2022 року, розпочавши повномасштабну війну, Путін сам спалив цей міст. Ситуація радикально змінилася: глава ОПЗЖ перейшов із розряду "опозиційний лідер" у категорію "поплічник ворога". Зрозумівши це, Медведчук у перші дні війни втік з-під арешту. Враховуючи ту кількість грошей, яку Росія в нього вкладала — йому мали допомогти опинитися за кордоном.

За той час коли Медведчук зник з радарів громадськості, з'ясувалося багато неприємних подробиць. Наприклад, виявили особистий пулманівський спецвагон Медведчука, в якому, крім всякої розкоші, був кришталевий посуд з двоголовими орлами — це вже надто явне свідчення відданості державі-агресору. Віп-зрадник.

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Обміняють у Росію чи дадуть довічне. Що буде з Медведчуком після затримання

І ось, через місяць після втечі — затримання. СБУ відзвітувала, що виконувала особистий наказ Зеленського щодо захоплення Медведчука.

Президент Зеленський запропонував російській владі обміняти затриманого на "хлопців та дівчат у російському полоні". За його словами, Медведчук ховався 48 днів і був спійманий під час спроби залишити країну.

"Вважаю особливо цинічним з його боку використання військового камуфляжу. Намагався так замаскуватися. Що ж, якщо Медведчук сам вибрав для себе військову форму, він підпадає під правила воєнного часу" — не без іронії зазначив Зеленський.

Російські ЗМІ одразу ж провели історичні паралелі між пропозицією Німеччини Сталіну обміняти фельдмаршала Паулюса на сина генсека Якова Сталіна. Відома його відповідь: "Я солдата на фельдмаршала не міняю". 14 квітня 1943 року, рівно 79 років тому, Якова розстріляли в таборі при спробі втечі.

Щодо Путіна, то на цілком резонну пропозицію Зеленського у нього не було гідної відповіді. Скажи президент РФ: "Поміняйте на Медведчука українських військовополонених — він визнає свою слабкість. Він – не Сталін. Не відмовився від родича. Він — лише ВВП. А якщо він відмовиться, значить, звалиться його знаменитий "пацанський" принцип: "Путін своїх не здає". Путін у програші в будь-якому випадку.

Є, як не дивно, ще й третій спосіб, до якого російська сторона вже неодноразово зверталася в патових ситуаціях. Наприклад, про страшні фотографії з Бучі вони сказали: "Це фейки". І прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи публікацію Зеленського зі знімком Медведчука в кайданках, уже заявив, що бачив фото, але наразі не може сказати, наскільки воно відповідає дійсності. За його словами, публікацію необхідно перевірити "у зв'язку з великою кількістю фейків".

Віктор Медведчук понад чверть століття в українській політиці — і ось на 68-му році життя він став раптом фейком. Такий результат.

Але щойно надійшло повідомлення, Пєсков передав від Путіна: на Медведчука обміну не буде. Значить, своїх здає! І чудово. Незабаром усіх здасть.